Kapcsolatok • Szirmai Móni Megható dallal rukkolt elő Szirmai Móni - ez megdobogtatja a férfiak szívét! Az énekesnő egyre nagyobb népszerűségnek örvend Több, mint 10 ezren látták már Szirmai Móni videoklipjét, a Tőled szép az élet címűt, amelyre az ilyen hideg téli napokon nagy szükség van.



Az énekesnő, aki nemrégiben a Magyar Nemzetnek adott nagyinterjút, ahol őszintén beszélt az anyaságról, a beregszászi múltjáról és a külföldi sikereiről is egyaránt az elmúlt időszakban számos helyen tűnt fel a hazai - és a kárpát-medencei média nívós platformjain.



Ezen pedig egyáltalán nem is vagyunk meglepődve, hiszen Szirmai Móni az a magyar énekesnő, aki jó pár évre felhagyott az aktív előadói pályafutásával, anyai teendői miatt.



Most azonban, 2022-ben visszatért és igazi szerelmes popslágerekkel dobogtatja meg a férfiak szívét: