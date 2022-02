Kapcsolatok • Németh Alajos Németh Alajos lett az Artisjus új elnöke Németh Alajos zenészt választotta elnökének az Artisjus. A Bikini alapítója, dalszerzője Madarász Iván zeneszerzőt váltja a szerzői egyesület élén. Az Artisjus vezetősége e heti ülésén választotta meg a következő két évre elnökének Németh Alajos "Lojzit" - közölte az egyesület pénteken az MTI-vel. "Szeretném megköszönni az alkotóművészeknek, hogy zenéikkel, dalaikkal, dalszövegeikkel, verseikkel nap mint nap feltöltik az emberek szívét pozitív tartalommal. Legfőbb célom elnökként, hogy ezután is teljes átláthatóságot biztosítsunk az Artisjus működésével kapcsolatban és tovább erősítsük az egyesület egyre kedvezőbb megítélését" - idézte az új elnököt a közlemény.



Németh Alajos a tizenötödik elnöke a szerzői egyesületnek, illetve jogelődjeinek. A tisztséget 1907-től sorrendben Herzfeld Viktor, Hubay Jenő, Huszka Jenő, Sándor Jenő, Heltai Jenő, Kadosa Pál, Bölöny György, Kadosa Pál, Petrovics Emil, Lendvay Kamilló, Petrovics Emil, Bródy János, Victor Máté és Madarász Iván töltötte be.



Az egyesület elnökét mindig annak vezetősége választja. Ennek tagja jelenleg Czutor Zoltán, Szabó Áron és Tabár István a könnyűzenei tagságból, továbbá az előző elnök, Madarász Iván mellett Bánkövi Gyula, Hollós Máté, Szkárosi Endre, Tihanyi László és Stiedl Gusztáv (Schubert Music Publishing).



Németh Alajos 1956-ban született, hangszeres tanulmányait hétévesen kezdte hegedűn, nagybőgő szakon vették fel a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola jazz tanszakára. Mindössze 18 éves volt, amikor a Berki Tamás által vezetett Interbrass együttes tagjaként zenélni kezdett. 1975-ben hívta meg Török Ádám a Minibe, majd 1979-ben alapította társaival a Dinamit együttest.



1982-ben Nagy Feróval közösen hozta létre a Bikinit, amelyben basszusgitáron játszott és dalokat szerzett. Hamarosan a zenekar meghatározó tagjává vált. Az 1985-től átalakuló Bikiniben szerzőként és társszerzőként olyan slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Közeli helyeken, a Ki visz haza vagy a Mielőtt elmegyek. A Bikinit egyszer feloszlatta, majd újraalapította, jelenleg is az együttesben zenél.



2015-ben Sóhajok lépcsőháza címmel készítette el első szólólemezét. Zenei pályáját eddig Máté Péter-, Artisjus-, Fonogram- és Magyar Zenei Díjjal, valamint Magyar Érdemrend lovagkereszttel ismerték el. MTI [2022.02.13.]