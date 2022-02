Tóth Evelin és Maria Mazzotta a Müpában Két énekesnő lép színpadra a Müpa Dupla W című világzenei sorozatában február 18-án. Tóth Evelin Ewiwa! nevű formációjával zenél, mellette az olasz Maria Mazzotta ad koncertet a Fesztivál Színházban. A hazai zenei életben két évtizede jelen lévő Tóth Evelin az indiai énektechnikáktól az afrikai vagy szefárd stílusig sokfajta hangképzési módszert tanulmányozott, az éneklés mellett alternatív és mozgásszínházi produkciókban is részt vett. Tanult Meredith Monk iskolájában, részt vett William Parker és Hamid Drake szabad zenei kurzusain is. Ezek az élmények segítették hozzá, hogy gátlások, kötelékek és frusztráció nélkül használja a hangját, és csak és kizárólag a hang, a zene és a játék szabadságára koncentráljon - szerepel a Müpa által az MTI-hez eljuttatott ajánlóban. A maga által kialakított, SoundSearching nevű technikájával a szabad improvizációra építve mintegy hangszerként használja a testét.



Tóth Evelin február 18-án a Mogyoró Kornél ütőhangszeressel és Frankie Látó hegedűssel alapított triójával lép színpadra. Az Ewiva! a modern dzsesszt vegyíti a világzene dallamaival; dalaikban hol a portugál fado és a magyar népzene melankóliája, hol a spanyol flamenco vagy a szefárd zene forró szenvedélyessége kerül előtérbe. Ezek mellett a dzsessz, a világzene, a pop és az elektronika jegyei is felismerhetők zenéjükben.



Az est másik főszereplője Dél-Olaszországból érkezik. Maria Mazzotta a tradicionális pizzicaegyüttes, a Canzoniere Grecanico Salentino tagjaként lett ismert, velük hat albumot rögzített és szinte az egész világot bejárta. A zenekarral töltött tizenöt év után kezdett szólókarrierbe és olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Bobby McFerrin, Ibrahim Maalouf, Goran Bregovic, Roy Paci vagy Redi Hasa.

A 2020 elején megjelent Amoreamaro című albumát a madagaszkári harmonikással, Bruno Galeonéval közösen rögzítette, az anyagon a szerelem teljes skálája megjelenik: a vágyakozó, a reménytelen és a lélegzetet elállító szenvedélytől izzó. Mostani koncertjén közreműködik Antonino de Luca (tangóharmonika).

