Évadnyitó Balkán Party a Living Roomban Az előző, novemberi Balkan Party a hőskorszak házibuli hangulatát idézte a Living Roomban. A rengeteg pozitív visszajelzést követően hamar megszületett az elhatározás, hogy február 19-én újra felidézzük az egykori jugoszláv életérzést, és télűző Balkán Partyval vágjunk neki az idei tavasznak. A szervezők ezúttal is csempésznek némi kultúrát a mulatságba, így a lemezjátszók és DJ Macsity előtt a Népellenes mosoly című könyvvel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Várady Tibor szerzővel Virág Gábor, az újvidéki Forum igazgatója beszélget majd. Ez ​már a negyedik kötet, amelyet a szerző a család több mint százhúsz éves ügyvédi irodájának megőrzött periratai alapján írt. Ezúttal is a hajdan virágzó, mára már eltűnő bánáti közösségek „irattárból való történeteit" kelti életre, amelyeknek – fogalmaz egy helyen a szerző – „néha elfogynak az emlékezethordozói" is, és a fennmaradás küszöbére érkezett a magyar emlékezet is. Az egykori jogi esetekből irodalmi szövegek születnek – ezekben jelen van a történelem és egy elfelejtett világ. A történelem, a szerző szemüvegén keresztül felidézett múlt után a budapesti jelenbe csöppenünk ugyan, de érzékszerveink egy része még hajnalig élvezheti a déli életérzést: 22h-tól DJ Macsity forrósítja be a táncparkettet. A megéhező táncosokat friss túrós és húsos burek várja majd. Bővebb információ az esemény hivatalos oldalán, IDE KATTINTVA elérhető. Fülöp Dóra [2022.02.16.]