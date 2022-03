Kapcsolódó cikkek • Véget ért a Campus Fesztivál Kapcsolatok • Campus Fesztivál Két év után újra változatos nemzetközi felhozatal a Campuson Kilenc élő zenei színpadon és hat további zenés-táncos helyszínen sokszínű könnyűzenei programmal, továbbá változatos kulturális-művészeti aktivitásokkal, szabadidős lehetőségekkel és élményekkel várja látogatóit hazánk legkomfortosabb nyári fesztiválja, a Campus Fesztivál, mely méltán viseli a “Dunától keletre a legnagyobb” címet. 2021-ben, a járvány időszaka alatt mintegy 3 hónap állt a szervezők rendelkezésére, hogy tető alá hozzák Kelet-Magyarország legnagyobb zenei-kulturális eseményét - ennek tükrében kirobbanó sikernek mondható, hogy a csak magyar fellépőket felvonultató fesztiválon négy nap alatt 87.000 látogató fordult meg. Idén a Campus magasabb sebességi fokozatra kapcsol: visszatérnek a nemzetközi produkciók is a debreceni fesztiválra. „A holland sztár-dj, Tiësto egész biztosan a fesztivál történetének egyik legemlékezetesebb szettjét állítja majd össze EDM, progresszív house és trance számaiból.” – mondta Süli András programigazgató. „Ugyancsak már ősz óta tudjuk, hogy a különleges hangú és személyiségű norvég énekesnő, AURORA is Debrecenben koncertezik majd, az ő karrierjét az elmúlt években a Jégvarázs jól ismert betétdala és a váratlanul érkező tiktok-őrület emelte újabb dimenziókba. Mellettük újonnan mutatjuk be a svéd Zara Larssont, mint a pénteki nap headlinerét - a popdíva legnagyobb slágere, a Lush Life már jóval 1 milliárd meghallgatás fölött jár -, valamint a Magyarországon kirobbanóan népszerű angol Chase & Status duót, akik a drum’n’bass, a dubstep és a basszusokkal gazdagon dúsított elektronika világából gyúrják össze dalaikat, melyekkel számos európai nagy fesztiválnak voltak már kiemelt főfellépői az elmúlt években.” Új színfolt lesz még a felhozatalban a brit Sigala, azaz Bruce Fielder, aki sorra gyártja a táncparkettdöngető dalokat, többek között olyanokkal együttműködve, mint John Newman, Craig David vagy Paloma Faith. Ugyancsak a brit szigetekről, csak egy teljesen más színtérről érkezik az 1979-ben alakult, bátran punk-rock legendának nevezhető zenekar, a The Toy Dolls. „A nagy nevek mellett igazi zenei csemegékből sem lesz hiány.” – fogalmazta meg Süli András. A német Christian Löffler az elektronikus színtér egyik legizgalmasabb kortárs alakja, akinek fimzenés hangulatú zenéje egyszerre hívogató és komor. Itt lesz az ausztrál hardcore-punk színtér kultikus klubzenekara, a Deez Nuts, az elmúlt évek egyik izgalmas európai felfedezettjének számító, félelmetesen szuggesztív angol soul-pop énekes-dalszerzőnő, Charlotte OC, valamint a minden koncertjén frenetikus jazz-funk-dance őrületet teremtő kilenctagú holland brigád, a Jungle By Night. Természetesen mindemellett idén is több mint 200 magyar előadót lát vendégül a fesztivál - nehezen találunk olyan stílust és zenei szubkultúrát, amely ne jelenne meg valamilyen formában a programban. A Campus mára az egyetlen nagyfesztivál maradt, amely önálló színpadot dedikál a rockzenének és a már említett külföldi nevek mellett több mint 30 prominens hazai rock/punk/metal előadónak biztosít fellépési lehetőséget. A felhozatalban helyet kapnak a legnépszerűbb, sokezres tömeget vonzó zenekarok mellett a feltörekvő tehetségek is. A legfrissebb generáció igényeire reagálva idén önálló színpadot kap a hiphop, a rap és a trap; valamint újdonságként egy egészen különleges atmoszférájú, az underground elektronikus zenék kedvelőit kiszolgáló programhelyszín indul el a Nagyerdő fái között, a helyben méltán elismert Forest Bump szervezőcsapattal közösen. A részletes napi programbontás 2022. március 30-ától elérhető a fesztivál honlapján és közösségi média oldalain.



