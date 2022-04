Április 22-én jön A tizenötödik musical A Madách Színház 2022. április 22-23-24-én bemutatja Derzsi György és Meskó Zsolt A tizenötödik című művét, amely a III. Madách Musical Pályázat győztes darabja. 2020-ban a Madách Színház harmadik alkalommal hirdette meg pályázatát új magyar musical megalkotására, amelyen kizárólag olyan művek vehettek részt, amelyeket korábban még nem vittek színre. Derzsi György és Meskó Zsolt műve, A tizenötödik a III. Madách Musical Pályázaton 52 pályamű közül nyerte el az első díjat. A mű témaválasztása rendkívül izgalmas, megidézi az 1848-49-es szabadságharc korát. Főszereplője Kazinczy Lajos, a nyelvújító Kazinczy Ferenc fia, aki sodródik a történelem viharában, az apai örökség árnyékában, a beteljesületlen szerelem bánatában. A szerelmes, bohém, szegény és céltalan ifjúból a szabadságharc hőse lesz, aki csaták sorsát dönti el, szuronyrohamot vezet. Az aradi várban Haynau fogja lesz, ítéletre vár. A tizenhárom vértanút már kivégezték. Mi lesz az ő sorsa? Forradalmian új hangvételű musical, melyben a kor magyar dallamvilága keveredik XXI. századi zenei formákkal. Szerelem, szenvedély, küzdelem a hazáért, a magam igazságáért, az életért. A háromgenerációs, nagyszabású, magával ragadó, látványos előadást Szirtes Tamás rendezi, játékmesterként munkatársa Valcz Péter, aki a musical pályázat során a döntőben a darab félórás keresztmetszetét vitte színre. Az előadás díszlet- és animációtervezője Vízvárdi András, jelmeztervezője Rományi Nóra, koreográfusa Tihanyi Ákos lesz. A darab zenei vezetője Kocsák Tibor.



A szerzőkről Derzsi György – színművész, énekes, zeneszerző. 2001-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen, Szirtes Tamás osztályában. Alakította Jézust Tolcsvay László és Müller Péter Mária evangéliumában, vagy a címszerepet Kacsóh Pongrácz János Vitézében. Tagja volt a Komáromi Jókai Színháznak, a Győri Nemzeti Színháznak vagy a Budapesti Operettszínháznak is. Zeneszerzőként jegyzi a Kincsem, a Vörös Rébék, a Szent László, a lovagkirály, vagy a Tetemre hívás című musicalt. A tizenötödik című zenés mű társszerzőjével, Meskó Zsolttal írta korábban a Boldogság Szövetsége című musicalt. Meskó Zsolt – író, rendező, filmproducer. Szentiván Napja című nagyjátékfilmjét, melyben Darvas Iván, a Legjobb Férfi Alakítás díját nyerte el a Filmszemlén, 2003-ban mutatták be. A fiúk a házból című kisjátékfilmje 2006-ban az Oscar-díj legjobb 10 kisjátékfilmje között szerepelt. Színházi íróként a magyar alkotók közül elsőként írhatott prózai táncjátékot - Gyarmati Fanni, az özvegy engedélyével -, Radnóti Miklós életéről. Az Experidance Táncegyüttes részére több nagysikerű táncelőadást írt, többek között az Én Leonardo és a Fergeteges című darabokat. Czomba Imre zeneszerzővel közös művét, a Makrancos Kata címűt, a RAM Colosseum mutatta be, akárcsak Szarka Gyula nagysikerű Toldi átiratát is, amelynek rendezője is volt. Derzsi György zeneszerzővel közös, A Boldogság Szövetsége című musical-jét 2021 szeptemberében mutatták be. Derzsi György számára írt, zenés monodrámája, a Szerelmem Sárdy pedig már közel a 150. előadásnál jár. Derzsi-Meskó: A Tizenötödik

Kazinczy Lajos: Borbély Richárd, Jenővári Miklós, Solti Ádám

Anya, Török Sophie és a fekete angyalok: Baranyai Annamária, Détár Enikő, Gallusz Nikolett, Kecskés Tímea, Ladinek Judit

Julius von Haynau: Egyházi Géza, Miller Zoltán, Posta Victor

Von Lasberg: Cseh Dávid Péter, Sánta László

Majthényi Zsófia: Békefi Viktória, Gubik Petra, Simon Boglárka

Széphalmi: Barát Attila, Sándor Dávid, Weil Róbert

Görgei Artur: Kiss Ernő Zsolt, Nagy Balázs

Klapka György és Baló lelkész: Németh Gábor

A hadbíróság tagjai:

Ernst – törzshadbíró: Mező Zoltán, Török Tamás

Von Lenk: Fejszés Attila, Sövegjártó Áron

Wunscheim: Jenei Gábor

Mechwart: Borsányi Dániel, Varga Szabolcs

Prader: Nádas Gábor Dávid, Vecsei László

Schmidt: Gréczy Balázs, Nagy Attila

Kazinczy tisztikara:

Várnay százados: Nagy Róbert

Zsolnay őrnagy: Galbenisz Tomasz, Lőrincz Sándor Díszlet- és animációtervező: Vízvárdi András

Jelmeztervező: Rományi Nóra

Zenei vezető: Kocsák Tibor

Koreográfus: Tihanyi Ákos

Világítástervező: Madarász János

Szcenikus: Szűcsborus János

Koreográfus asszisztens: Molnár Ferenc

A rendező munkatársa: Váradi Éva

Játékmester: Valcz Péter

