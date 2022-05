Kapcsolatok • • • • Máris bejelentette új turnéját az Electric Callboy Bár még javában zajlanak az idei fellépések, a nemrég nevet váltó, Eskimo helyett immár Electric Callboy már a 2023-as turnét is bejelentette: azok, akik ott lesznek a német zenekar április 27-ei koncertjén a Barba Negrában, extra kedvezményesen vehetik meg a belépőt a következő budapesti koncertre, amelyre április 15-én kerül sor egy év múlva. Az Electric Callboy egyike a legmenőbb modern, súlyos hangzású koncertzenekaroknak. A német csapat Európa-szerte teltházas, eszement hangulatú bulikkal hívta el magára a figyelmet, kislemezei pedig Németországban rendszeresen átütik az eladási plafont a nagy érdeklődésnek hála. A csapat nagyon örül annak, hogy a járvány után végre újra útra kelhettek, a Hypa Hypa turné éppen most zajlik. „A fellépések színtiszta örömmel töltik el a szívünket, ezért készítünk zenét. És mivel számos koncertünkre nagyon gyorsan elkelt az összes jegy, úgy döntöttünk, hogy a következő évben ismét nekivágunk a kontinensnek ezzel az őrült show-val! Új nóták, egy teljesen új látvány és az összetéveszthetetlen TEKKNO lendület vár mindenkit.” A zenekar 2010-ben Eskimo Callboy néven indult, és már az első években zajos sikert ért el, legyen szó elismerésekről, lemezeladásról vagy koncertekről. Két éve csatlakozott az új énekes, Nico Sallach, akivel újabb lendületet vettek: a Hypa Hypa klipjének a Youtube-on és a többi streamelő platformon több mint 60 millió megtekintése volt. A We Got The Moves című következő kislemez is nagy sláger lett, ez már a TEKKNO című új albumon is szerepel. Ezt követte a Pump It, majd a legújabb klip, a Spaceman. A TEKKNO Tour 2023. április 15-én ér Budapestre, a Barba Negrában játszik majd az Electric Callboy. A koncert bejelentése egybeesik az idei, április 27-ei koncertjükkel, így a budapesti rajongók a helyszínen limitált számban, extra kedvezményes áron vehetik meg a jövő évi belépőjüket is. Az online jegyértékesítés április 29-én, 13 órakor indul. a Concerto Music bemutatja: ELECTRIC CALLBOY - Tekkno Tour 2023

2023. április 15., 19 óra

Budapest, Barba Negra

Electric Callboy koncert

Belépő: early bird jegyek 7.900 Ft, normál elővételben 8.900 Ft, a koncert napján 9.900 Ft. Balkonjegy: 10.900 Ft



Jegyvásárlás [2022.05.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu