Száz éves lett a Városmajori Szabadtéri Színpad

A Városmajori Szabadtéri Színpad fennállásának 100. évfordulóját még az eddiginél is gazdagabb programkínálattal és meglepetésekkel ünnepli 2022-ben. A centenárium fő attrakciója a színház saját produkciója: Nyáry Krisztián és Horváth János Antal erre az alkalomra írt darabja, a SZÁZ ÉV MAJOR, avagy az eszméimet nem cserélem című titkos irodalmi mulatság és kesergés, mely július végén kerül bemutatásra.

A közkedvelt, kívül-belül megújult budai játszóhely közel nyolcvan produkcióval, különleges és látványos koncertekkel, ősbemutatókkal, zenés és prózai előadásokkal, gyerekprogramokkal, táncelőadással, operettel, Színházi Szemlével, hazai és nemzetközi filmvetítésekkel, a Szabadtéri Színházak Találkozójával és a Margó Irodalmi Fesztivállal - valóságos műfajkarnevállal várja június és szeptember között visszatérő és új nézőit.



Az évadot a Szabadtéri Színházak Szövetségének - hagyományteremtő céllal 2022-ben először megrendezett - Találkozója nyitja meg, melyen a szövetség, elsősorban vidéki tagjainak kínálatából válogatva láthat a fővárosi közönség 10 emblematikus produkciót június 1. és 8. között.



Visszatérő vendég a Margó Irodalmi Fesztivál (2022. június 9. - 12.), mely a korábbi évekhez hasonlóan izgalmas, egyedi irodalmi és zenei programokkal, a legfrissebb könyvmegjelenésekkel várja az érdeklődőket.

A centenárium alkalmat adott a múlt történetének megismerésére, s ebben a történetben a jelen meghatározására, mely a hagyományos, kizárólag szórakoztató-nyári színházi vonaltól egy magasabb minőség felé való elmozdulásról szól: 2022-ben olyan rangos színházak előadásait is láthatja a közönség, mint a Radnóti Miklós Színház Egy csepp méz, és a Katona József Színház Poppea megkoronázása című előadásai. Az Orlai Produkciós Irodától többek között ismét látható lesz a Válaszfalak, de az új produkciók, a Balkon kilátással és A szív hídjai is bekerültek a városmajori repertoárba. Érkezik Horváth János Antal rendezésében a Szentendrei Teátrum és a Manna Produkciós Iroda közös produkciója, az Árvák, valamint Thuróczy Szabolcs főszereplésével Bödőcs Tibor Meg se kínáltak című előadása. Visszatér a városmajori fák alá a Győri Balett társulata, a Szegedi Kortárs Balettől pedig a Carmina Burana című előadást láthatják a tánc szerelmesei. Újra elvarázsolhatja a közönséget Rejtő Jenő megunhatatlan története, A tizennégy karátos autó a Budapest Bár dallamaival, de először válthatnak jegyet az érdeklődők a TRIP Hajó 80 nap alatt a Föld körül című fantasztikus koncertszínházi ősbemutatójára. A nemzetközi hírű Armel Opera Fesztivál a Városmajorban nyitja meg programsorozatát egy új, különleges produkcióval: a Mulat a Monarchia – karanténbalettel Szabó Máté rendezésében. A tatabányai Jászai Mari Színház egy könnyed, nyári előadást, az Illatszertárt, a Miskolci Nemzeti Színház Molière klasszikusát, a Tartuffe-öt mutatja be. A Dumaszínház idén négy előadással vendégszerepel.

A közönség és a szakma által is kedvelt és elismert Városmajori Színházi Szemle versenyprogramja is bővült 2022-ben és hét nagyszerű vidéki és határon túli előadás mutatkozik be a főváros közönségének. A rendezvény minőségi szórakozást ígérő darabjait a színház művészeti tanácsadója, Peremartoni Krisztina választotta ki a kőszínházi kínálat több tucatnyi előadásából.

A Szemle a Budaörsi Latinovits Színház Shakespeare: Szentivánéji álom című komédiájával (Fehér Balázs Benő rendezése) startol augusztus végén. Gogol A revizor című darabját Béres Attila rendezte és a Miskolci Nemzeti Színház előadásában láthatja a budapesti publikum. Csokonai több mint 220 éves alkotása, Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak egyfajta abszurd élőszereplős bábjáték, a Szegedi Pinceszínház és az Aradi Kamaraszínház közös produkciója. Két Csehov-mű is színpadra kerül a rendezvénysorozatban: a Sebestyén Aba rendezte Három nővér, mely a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának vendégjátéka, valamint a Szolnoki Szigligeti Színház előadása, a Székely Kriszta által újragondolt Sirály. A Gyulai Várszínház és a Yorick Stúdió 2022-es Kortárs Magyar Dráma-díjas előadása, a Lázadni veletek akartam Sebestyén Aba rendezésében lesz látható. 2022-ben egy fővárosi előadás töri meg a sort: Alföldi Róbert Frivol című kortárs néptánc rendezése nem a határon túlról, sem vidékről, csupán az Átriumból kerül át egy estére a Városmajorba.

A 2022-es Szemle programjában szereplő előadásokat négyfős zsűri díjazza, melynek tagjai: Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad ügyvezető igazgatója, Tóth Ildikó színésznő, Szinetár Miklós rendező, forgatókönyvíró, érdemes és kiváló művész, valamint - a Revizor – a kritikai portállal létrejött együttműködés keretében - László Ferenc színikritikus. A zsűri a már megszokott módon hat kategóriában - Legjobb előadás, Legjobb rendezés, Legjobb női- és férfi szereplő, valamint Legjobb női- és férfi mellékszereplő – oszt ki díjakat. A Városmajori Színházi Szemle különdíjasa az idén 20 esztendős Fidelio 2.000.000 Ft értékű médiacsomagját nyeri el. Az elismerést az egyik legolvasottabb összművészeti portál szakújságírói szavazzák meg. Az elmúlt évekhez hasonlóan a közönség is leadhatja voksát az általa legjobbnak tartott előadásra.

A centenáriumi évad legnagyszabásúbbnak ígérkező eseménye Nyáry Krisztián kortárs író és Horváth János Antal rendező erre az alkalomra írt darabjának július végi bemutatója. A SZÁZ ÉV MAJOR, avagy az eszméimet nem cserélem című titkos irodalmi mulatság és kesergés rendezője Horváth János Antal, szereplői pedig Peremartoni Krisztina, Radnay Csilla, Ladányi Júlia, Szatmári Alíz, Pál András, Mohai Tamás, Vizi Dávid és Kovács László. Az előadás az intézmény, valamint a park és a környék elmúlt 100 évét mutatja be az itt élő és alkotó művészek, írók, költők szemszögén keresztül.

A színház 100 éves múltja és a park, Budapest első közparkjának története sok érdekességet hordoz. A színház munkatársai kutakodtak dokumentumok, régi, színlapok, sajtócikkek, visszaemlékezések, valamint fotók után. A kutatás eredményeit kültéri fotókiállítás formájában meg is osztják az érdeklődőkkel, valamint a Budasteppel közösen séták indulnak a nyár folyamán „végig vezetve a résztvevőket a történelmi viharain”, s bepillantást engedve a színház kulisszái mögé.

A nyár folyamán a legkülönböző műfajokban alkotó előadók, s változatos dallamok, komoly- és könnyűzenei, jazz-, indie-, tradicionális, crossover és világzenei koncertek várják a közönséget. Olyan neves magyar előadók és zenekarok lépnek színpadra a Városmajorban, mint az idén is visszatérő Palya Bea, vagy a 2021-ben hatalmas sikerű koncertet adó Benkó Dixieland Band. Az együttes sztárvendége a hazai jazzélet ismert szereplője, Náray Erika színésznő-énekesnő lesz. Visszatér Horgas Eszter és Falusi Mariann frenetikus párosa is, akik Kálloy Molnár Péterrel kiegészülve lépnek majd színpadra. Kern András Lövölde tér című produkciójának dalai Hernádi Judit vendégszereplésével csendülnek fel. Először lesz látható-hallható a Városmajori Szabadtéri Színpadon hazánk egyik legkedveltebb zenekara, a Honeybeast, illetve a magyar nóták vagy cigánydalok énekesnője, Bangó Margit, akit a Swing à la Django kísér. Beck Zoli zenekarával, a 30Y-nal tér vissza, az akusztikus Resti koncerten meghívott „kalauzuk” Mucsi Zoltán Kapa lesz. Az alternatív hazai rockzene megkerülhetetlen formációja, a Müller Péter Sziámi AndFriends zenekar is újra zenél a majori deszkákon, a fantasztikus kanadai énekes és dalszövegíró, Leonard Cohen emléke előtt tisztelegnek a művész legemlékezetesebb dalaival. Födő Sándor zeneszerző a világon először, egyedülálló módon egy ősrégi zsidó ima, a Kaddis teljes szövegét felhasználva írt zenét az 1944-ben, 23 évesen hősi halált halt izraeli-magyar költőnő, Szenes Hanna és a szintén zsidó származású, hányattatott sorsú magyar költő, Szép Ernő verseihez. A koncert az 1944 decemberében és 1945 januárjában kivégzett városmajori áldozatoknak állít emléket Bíró Eszter közreműködésével. Szabó Balázs Bandája Csöndkabát című koncertjén irodalom és zene kapcsolódik össze.

Szombat és vasárnap délelőttönként a gyerekeké lesz a főszerep, június 12-én Halász Judit műsora nyitja a gyerekkoncertek sorát. Különleges hangulatú koncertjén, mely A vitéz, a kalóz meg a nagymama címet viseli, egyedülálló pályafutásának legnépszerűbb dalait hallgathatják kicsik és nagyok. A kétszeres Kossuth-díjas és Prima Primissima díjas Kaláka együttes egy páratlan gyerekprogrammal érkezik, melyen minden az állatokról szól majd. A közkedvelt Alma Együttes július 30-i, Kacagó Kukac című koncertjének főszereplői a földgolyó kicsi és nagy, szőrös és csupasz, háziasított és vadon élő állatai lesznek. „Szülinap – Fülinap” műsorával lép fel a Rutkai Bori Banda. A gyerekkoncertek sorát Szalóki Ági műsora zárja augusztus 6-án József Attila, Tamkó Sirató Károly, Weöres Sándor, Kányádi Sándor, Szabó T. Anna, Erdős Virág, Jónás Tamás, Garaczi László és más költők megzenésített verseivel, melyek a legkisebbekhez is szólnak.

Az elmúlt két év sikerére való tekintettel 2022-ben is folytatódnak a Kertmozis vetítések, kedd esténként újra elérhető közösségi élményként kilenc érdekfeszítő és elgondolkodtató alkotást, nagy sikerű hazai és nemzetközi filmet láthatnak a nézők. A kínálat az idei fellépők – saját ajánlásukkal ellátott – kedvenc filmjeiből áll össze, melyek a következők: Szerelmesfilm, Tiszta szívvel, Ifjúság, Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten, Üvegtigris, Liliomfi és Bizalom, valamint az 1922-ben Murnau által készített német némafilm, a Nosferatu. Egy premier előtti vetítésre is sor kerül: Fernando León de Aranoa A jó főnök című filmje Javier Bardem főszereplésével a Cirko Film jóvoltából kerül bemutatásra.

[2022.05.21.]