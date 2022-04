Kapcsolódó cikkek • Megvannak a Városmajori Színházi Szemle 2021-es díjazottjai Kapcsolatok • Városmajori Szabadtéri Színpad Júniusban Szabadtéri Színházak Találkozója a Városmajorban Centenáriumát ünnepli idén a Városmajori Szabadtéri Színpad. Az ünnepi nyári évadot a Szabadtéri Színházak Szövetségének (SZSZSZ) rendezvénye, a Szabadtéri Színházak Találkozója nyitja meg. A fővárosi közönség 2022. június 1. és 8. között 9 emblematikus produkciót láthat az SZSZSZ elsősorban vidéki színházainak a kínálatából válogatva. Érkeznek nagyszínpadi és kamaraprodukciók – Kőszegről, Gyuláról, Szentendréről, a balatoni Kultkikötőből is. A szabadtéri színházak közös jelmondata 2022-ben is így hangzik: „Szabadtéren – szabadabban”. Pócza Zoltán, a Szabadtéri Színházak Szövetségének elnöke – egyben a Kőszegi Várszínház igazgatója – így fogalmaz: „Mivel 25 éves lett a Szabadtéri Színházak Szövetsége, kitaláltuk, hogy közös rendezvénnyel is megünnepelhetnénk a negyedszázados jubileumot. Ezért rendezzük meg idén először a Szabadtéri Színházak Találkozóját. Mindannyian létrehozunk rendkívül értékes saját produkciókat is, amelyeket most még nagyobb nyilvánosság elé tudunk tárni 2022. június 1. és 8. között a budapesti Városmajori Szabadtéri Színpadon.” Zenés vígjátékkal nyit a találkozó: Az Öreghíd alatt című előadást Göttinger Pál rendezte. Egy darab a szerelemről, sorsról, kötelességről, régi adósságokról, közösségről – az adott szóról. S arról, vajon miért választjuk az előttünk felragyogó számtalan lehetőség közül szinte mindig a lehető legrosszabbat… A Kőszegi Várszínház vendégjátéka június 1-jén látható, főbb szerepekben: Ullmann Mónika, Grisnik Petra, Kálid Artúr, Epres Attila, Trokán Anna. Szinetár Dóra és Makranczi Zalán játssza a Dunakanyar főszerepeit. Az előadást Szinetár Miklós rendezte. Valahol a Dunakanyarban egy férfi téved be még éppen zárás előtt egy presszóba gyors duplakávéra. Egy nő áll a pultban. Két középkorú, magányos, elbűvölő lélek találkozik. A néző Karinthy Ferenc könnyed iróniával, finomsággal és érzelmekkel teli, fanyar humorú, egyfelvonásos darabját nézve juthat el a kérdésig: tudunk-e egymáshoz kapcsolódni egy véletlenszerű, fura találkozással, amit csak úgy elénk hozott a sors? A Szentendrei Teátrum előadása június 2-án látható a Városmajorban. A Hamlear Shakespeare két művének – Hamlet és Lear király – cselekményét fűzi egybe, azok egymásra rímelő viszonyait, konfliktusait összehangolva kínál nagyívű, a főhős ifjúkorától öregkoráig tartó, burleszk elemekkel át- meg átszőtt, ugyanakkor finom és igényes paródiát. A két szerző, Győrei Zsolt és Schlachtovszky Csaba darabja nemcsak a dán királyfit, Hamletet hagyja életben, hogy utána Learként uralkodjon Britannia felett, hanem ebbe még belesző egy magyar ikont, Bánk bánt is. Az alkotók által „harsány, abszurd, Monty Python-szerű komédiaként” meghatározott darab jól játszható helyzeteket, izgalmas, számos, hosszú utat bejáró karaktert és igazán egyedi nyelvi humort ígér. Főbb szerepekben: Nagy Ervin, Sipos Imre, Vasvári Csaba, Papp János, Jegercsik Csaba, Ágoston Péter, Kovács Vanda. A dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és a Gyulai Várszínház közös produkciója – Őze Áron rendezésében – június 3-án tekinthető meg. Grecsó Krisztián Libri-közönségdíjas regényéből készült Grisnik Petra monodrámája, a Vera Göttinger Pál rendezésében. Egy kislány a nyolcvanas évek Magyarországán. Figyel, tanul. Tanulja a világot, aminek a megértése bármikor nagy feladat lenne, de ebben az évtizedben különösen az. Tanulja a többi gyereket – tanulja a felnőtteket. Ahogy elmerül a sok kis részletben, szépen lassan világossá válik számára: a körülötte lévők nem mondanak igazat. Családi titkokat felfedni nemcsak tudás, de bátorság kérdése is. A Kőszegi Várszínház produkciója a Városmajori Szabadtéri Színpad kisszínpadán látható június 4-én. A Dalok a kamrából című gasztrokoncert borkóstolóval társul, így különleges, kulturális és gasztronómiai élményt nyújt a nézőknek. Az előadás Mautner Zsófi gasztroblogger konzulensi közreműködésével jött létre, és a karantén alatt megváltozott gasztronómiai szokásainkról szól. A Soharóza kórus a sütési-főzési szokások átalakulását a nagymamamódszerektől az aktuális hipszter trendekig, a takeaway-kultúrát és a karanténlét sok más elemét járja körbe. A Dalok a Kamrából a Catwalk Concert Productions és a Városmajori Szabadtéri Színpad első közös produkcióját június 5-én két alkalommal (19 órától, illetve 21 órától) is látható lesz. Darvasi László korunk egyik legkiválóbb magyar írója. Költői szépségű darabjában Karády Katalin (Bartha Boróka) élete szerepét alakítja szívfájdító módon, hogy visszataláljon „az igazsághoz, / a normális, nappali fényhez, / a szabad levegőhöz, / a szélhez…” A mindenki által ünnepelt és rajongott dívát ezúttal a Gestapo 525-ös számú cellájában látjuk és halljuk. Hogyan lesz egy szenvedéstörténetből megváltástörténet. A Gyulai Várszínház 2021-es ősbemutatóját, a Karády zárkája című előadást – Béres László rendezésében – június 6-án a fővárosi közönség is megtekintheti. A Városmajori Szabadtéri Színpad 2021-ben bemutatott saját produkciója a Covid okán szociálisan elszigetelt fiatalokra fókuszál. Az elsősorban középiskolásokat célzó zenés színházi előadás, melynek zenei vezetője Beck Zoltán, a 30Y zenekar alapítója, Shakespeare Ahogy tetszik című vígjátékának átirata, melyben az eredeti dráma csupán kiindulópont. Az Ahogy teccik – nemtragédia című parafrázist a Pesti Magyar Színiakadémia növendékei adják elő június 7-én. Van, aki nem ismeri Süsü, Mirr-Murr vagy Gombóc Artúr nevét? Aligha! Ha mégis akad, aki még nem találkozott velük, akkor most itt az alkalom. A Csukás István meséiből készült különleges előadás, a Süsü és barátai remek szórakozás az egész családnak. A Kultkikötő és az Összpróba Alapítvány produkciója a Szabadtéri Színházak Találkozójának keretén belül érkezik a Városmajori Szabadtéri Színpadra június 8-án. Gergye Krisztián Társulata új produkciójában a képzőművészet és a tánc párhuzamaira fókuszál. A Szinesztézia című előadás performance-etűdök füzéréből áll, melyek két előadó, Nagy Csilla és Gergye Krisztián egy-egy gondosan kiválasztott műalkotásra adott reflexióit helyezik egymás mellé. Az előadás a Szentendrei Teátrum, a Kőszegi Várszínház és a Gergye Krisztián Társulata koprodukciójában készült a Ferenczy Múzeumi Centrum szakmai támogatásával.



