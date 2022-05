Kapcsolatok • Molnár Ferenc "Caramel" Új klippel jelentkezett Caramel - Háborútól az újjászületésig Három év után hamarosan megjelenik Caramel új lemeze, melynek első videóklipje – az album koncepciójától eltérően - a háborús aktualitásra reagál. A ’Védj meg magamtól’ című dal és a hozzá forgatott videó nem hatásvadász, a szimbólumok és a lélek szintjén reagál a történésekre. „Nem akartam ilyen dalt írni, de nagyon megérintett az Ukrajnában kialakult háborús helyzet. Felelősséget éreztem, és szerettem volna átadni ezzel kapcsolatban egy számomra fontos üzenetet. Egyfajta tanulságot akartam levonni, és megkönnyebbülni, mert nagyon nyomasztottak a hírek.” – Caramel. A ’Védj meg magamtól’ az új lemez előfutára, bár eltér annak a koncepciójától, az aktuális hírek ihlették.

„40 éves lettem – férj és apa vagyok - ma már más érdekel, mint 20 éve. Egyre jobban foglalkoztatnak a társadalmilag is fontos témák.”



A nyár végére tervezett albumon Caramel az újjászületés érzését járja körbe. „Összefoglaltam mindazt, amit az elmúlt időszak váltott ki belőlem. Rengeteg kérdőjel van bennem, de mindig képes vagyok a változásra és a megújulásra.” – folytatja az énekes.



Az „Újra" címmel megjelenő anyag tökéletesen megfelel a fenti kijelentésnek és izgalmasnak ígérkezik. Az ismert „Caramel-hangzás" mellett találhatunk majd szimfonikusokra épülő dalt, de olyan elektrósabb tracket is, ahol az ismert dj-vel, Willcox-szal dolgozott együtt. [2022.05.23.]