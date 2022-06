Ajánljuk! A '80-as éveket idéző dallal kezdi a nyarat Hársházi Szabi A retro zene, azon belül pedig a Disco-Funk műfaj kedvelőinek kedveskedik Hársházi Szabi a „Jelez a szív” című újdonságával, amit Lombos Márton dalszövegíróval közösen alkottak meg. Az előadóként is egyre sikeresebb dalszerző-producer hamarosan megjelenő bemutatkozó lemezének egyik kiemelt darabja ez a most napvilágot látott klipes újdonság – tudtuk meg Szabitól. „A 70-es évek végén illetve a 80-as évek első felében élte fénykorát a Disco Funk zene. A műfaj iránti tiszteletből és szeretetből mindenképp szerettem volna az első lemezemre olyan dalokat, amelyek ezt a zenei világot idézik meg.” – nyilatkozta Hársházi Szabi, akinek a bemutatkozó albuma – ANTRÉ címmel - nyár közepén jelenik meg. „Ha most a ’80-as években lennénk, akár diszkó robbantó sláger is lehetne Hársházi Szabi fülbemászó újdonsága.” – írja a dalról a zenekult.hu. [2022.06.01.] Megosztom: