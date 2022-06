Kiss Tibor Aranyakkordja június 10-én Budakalászon! Az Aranyakkord eddigi fennállása alatt a sok hazai koncert mellett többször járt már Európában és a tengerentúlon is. Az Aranyakkord formációt Kiss Tibor (Quimby) és Vastag Gábor (A Kutya Vacsorája) hozta létre egy 2018-as ködös januári napon teljesen öntudatlanul. Egymás mellett ültek gitárral a kezükben és rájöttek, hogy megalakultak. Az Aranyakkord egy kísérleti műhely, dalkeltető, játék a zenével és a szöveggel. Sajátságos pszichedelikus-akusztikus hangulat, rock’n’roll rezervátum, szellemidézés, hangzásvilágát éppúgy jellemzi az utcai poros romantika, mint az éteri csilingelések. A két jóbarát és kolléga tulajdonképpen már 10 éve ír közösen dalokat filmzenéhez, egyéb projektekhez, Vasti több Quimby lemez felett bábáskodott producerként is, de csak ennyivel később értek össze teljesen a szálak a próbaterem kanapéján. Állandó vendégként csatlakozott a duóhoz Gábor Andor „UFO”, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik is ezt a szobazene hangulatot idézik meg, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. Saját számaik mellett improvizációk képében helyet kap a pillanat, életművük egyéb dalai és kedvenceik feldolgozása is. Az Aranyakkord eddigi fennállása alatt a sok hazai koncert mellett többször járt már Európában és a tengerentúlon is. Vendég: TOTORO



Jegyvásárlás Az esemény a Hangfonó sorozat és a Kalászi Vigasság fesztivál része. Jegyek kaphatók a tixa.hu oldalon és az esemény előtt a helyszínen a befogadóképesség erejéig. Fogyatékkal élők és kísérőjük, valamint 12 év alattiak számára ingyenes a belépés. [2022.06.08.]