Daniel Verstappen lép fel szeptemberben a Várkert Bazárban - jegyek itt Daniel Verstappen nemzetközi hírű belga zongoraművész és zeneszerző lép fel szeptember 10-én a Várkert Bazárban. A művész a magyar-belga diplomáciai kapcsolatok felvételének 100. évfordulója alkalmából látogat Budapestre a Reconnection című európai turnéjának keretében. A műsor egyben a művészet segítségével épülő híd is a különböző kultúrák között, hiszen a belga zongoraművész mellett a magyar zenei élet képviselői, Pejtsik Panna énekesnő és a StationVoice énekegyüttes is fellép a látványos showelemekkel kiegészített koncerten - olvasható a Várkert Bazár MTI-hez kedden eljuttatott közleményében. Mint írják, Daniel Verstappen a klasszikus zongorista hagyományokon átlépve alkotta meg egyedi zenei stílusát, amelyben a zongorát elektronikával, énekhanggal és zenei kísérettel ötvözi. Világszerte olyan népszerű művészekkel lép fel, mint Andrea Bocelli, Anastacia, John Miles, Gloria Estefan, Zuchero, a Simple Minds, Chaka Khan vagy Joe Jackson.



Pejtsik Panna a huszonéves zenészgeneráció egyik legsokoldalúbb személyisége: a legnagyobb hollywoodi filmes produkciók felvételeihez biztosít kórust, énekelt a Wembley Arénában és Magyarország legnagyobb koncerttermeiben is a legkülönfélébb műfajokban - áll a közleményben.



Mint kiemelik, az énekesnőt 2021-ben ismerte meg a szélesebb közönség énekes-dalszerzőként, amikor A Dal című műsorban bemutatkozott Fehér Elefánt című dalával. A VoiceStation projektkórus Pejtsik Panna művészeti vezetésével alakult 2014-ben.



A formáció tagjai számos magyarországi és nemzetközi film és videojáték zenéjének stúdiófelvételein énekeltek, olyan művészekkel dolgoztak együtt, mint José Cura, Andrea Bocelli, Lisa Gerrard, Karl Jenkins vagy Leona Lewis. Rendszeres közreműködői a hazai könnyűzenei koncerteknek, videoklipeknek és televíziós műsoroknak és állandó kórusaként a Havasi Symphonic Show-nak. Jegyek itt



