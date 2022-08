Újdonság! Dzsúdló - Várnék ft. Azahriah Mutatjuk Dzsúdló - Várnék ft. Azahriah klipet. Dzsúdló - Várnék ft. Azahriah dalszöveg



Várnék rád várnék

ha tényleg bolond volnék

hívj át

De nem látnak szívesen apádék

hideg az ágy

olyan hideg lett a háznál

rideg a szíved de nem

ridegebb a szádnál várnék rád várnék

a szemem megint pulzál

persze

de te sem leszel soha ilyen szép már

hideg az ágy

olyan hideg lett a háznál

rideg a szíved de nem

ridegebb a szádnál verz:

látom hogy tele vannak apudék

minek a sok pénz, ha egyfolytában sírhatnék

tegnap a barátaid erre jártok

álltak középen a szövegedre sírdogáltak

néha van olyan, hogy szeretnélek

néha szeretem, hogy szorongsz ahogy melléd lépek

gyere dobd fel

adok egy érmét

ha fejre esik tetszel

adok egy újat bébi

nem érem be egyel refr. Azi:

Lehet nem láttam én

de te jót tettél

azzal hogy nem hagytál engem élni Csak is én lennék

ha te nem lennél

Megint elveszne minden

amiért èlni olyan szèp baràtokbol ellensèg talàlsz jobbat is ne félj

Ha szomoru vagy csak hazudd azt hogy igy minden egèsz

majd kèsōbb felemèszt

nem teszem el a pénzt

hisz benne ragadtam már abban a képben



