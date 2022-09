Már digitálisan is elérhető A nagy Fradi lemez Hazánk legsikeresebb labdarugó-csapata, az FTC megérkezett „A nagy Fradi lemez: a zene ereje” című, első kiadványával, amelynek megálmodója és producere a Fonogram-díjas Lotfi Begi kiváló közreműködők és minden szurkoló számára kedves, nagyszerű dalok kíséretében. A mai naptól digitális formában is meghallgathatjuk az albumot teljes hosszúságában. A fizikai és digitális formában is elérhető kiadványt egy sajtótájékoztató keretein belül mutatták be, amely során kiderült, hogy hazánk elsőszámú DJ/producere, Lotfi Begi 27 éves álma valósult meg. A korongon már több mára már slágernek mondható átdolgozást is megtalálhatunk, mint az Ámokfutók, Náksi Attila és DR BRS-sel közös „A hold dala”, amely két hónap alatt 1,8 milliós YouTube-nézettségre tett szert, illetve a Dér Henivel közös „Freed From Desire”. A válogatáson továbbá meghallgathatjuk Rúzsa Magdi nagy visszatérését követő első sikerre ítélt felvételét, és további olyan top előadók szerzeményét, mint Caramel, a Hősök, Szasza, Nyári Kálmán, Sipos Péter, Hevesi Tamás, DJ Junior, Pataky Attila, Bűdi Szilárd és Szasza. A debütálást egy fergeteges videóklippel koronázta meg a csapat, amely a Hősökkel közös „Bajnok a Fradi” hangulatbiztos számához forgott Ferencváros kultikus helyein. Digitális úton az alábbi linken érhetitek el a lemezt: https://Magneoton.lnk.to/ AnagyFradilemez Nézd meg Hősök videóklipjét itt [2022.09.15.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2022.09.15.]

