Megvannak a 10. Városmajori Színházi Szemle díjazottjai A Városmajori Szabadtéri Színpad 2022-es évadzáró eseményén kiosztották a 10. Városmajori Színházi Szemle díjait. A szakmai zsűri hat kategóriában értékelte a versenyprogram előadásait, amelyben az idén hét előadás – Szentivánéji álom (Budaörsi Latinovits Színház), A revizor (Miskolci Nemzeti Színház), Három nővér (Szabadkai Népszínház Magyar Társulat), Frivol (Átrium és a VARIDANCE Társulat), Lázadni veletek akartam (Yorick Stúdió), Sirály (Szolnoki Szigligeti Színház és Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiak (Szegedi Pinceszínház és az Aradi Kamaraszínház) – vett részt. A közönség online szavazott a legjobb előadásra, de idén először egy ötfős közönségzsűri is figyelemmel kísérte a mustrát és a végén voksolt. Két különdíj is kiosztásra került: a Fidelio szakmai portál is zsűrizte a produkciókat, valamint az előadásokat válogató Peremartoni Krisztina által két, 35 év alatti fiatal tehetségnek felajánlott díjat is odaítélt a szakmai zsűri az általa kiválasztottaknak. A szezon végén lezajlott színházi fesztiválon hét (3 vidéki, 3 határon túli és egy fővárosi) előadás mutatkozott be teltházas érdeklődés mellett. A 2022-es Szemle programjában minden rendezés és színpadi adaptáció új megvilágításba helyezte a klasszikus műveket nagy kihívás elé állítva a zsűri tagjait. A budaörsi, a miskolci, a szabadkai, a budapesti, a marosvásárhelyi, a szolnoki és a szegedi-aradi társulatok produkcióit idén ismét egy négyfős szakmai zsűri kísérte figyelemmel: Tóth Ildikó, Prima Primissima díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész; Szinetár Miklós, Kossuth-díjas rendező, érdemes és kiváló művész; a revizoronline-nal létrejött együttműködés keretében László Ferenc színikritikus és Benkő Nóra, a Szabad Tér Színház ügyvezető igazgatója. A szakmai zsűri a legjobb előadás díját A revizor című előadásnak ítélte, a legjobb rendező díját pedig Székely Kriszta kapta meg a Sirály című darab rendezéséért. A zsűri értékelte még a legjobb női és férfi fő- és mellékszereplőket, valamint kiosztották a színház honlapján voksolt nézők által megszavazott Közönségdíjat, és a közönségzsűri Különdíját is. Legjobb női főszereplő a frissen diplomázott Biró Panna Dominika lett, aki a Sirályban alakította Nyinát; legjobb férfi főszereplő pedig Görög László A revizor polgármestereként. Spolarics Andreát illette a legjobb női mellékszereplő díja a Szentivánéji Álom Helénája szerepéért; Gulyás Hermann Sándor és Pálfi Ervin pedig a legjobb férfi mellékszereplő díját nyerték el megosztva. Gulyás Lipittlotty szerepéért Az özvegy Karnyóné s két szeleburdiakból, Pálfi Andrej Szergejevics Prozorov szerepéért a Három nővérből. Idén először közönségzsűri is értékelte a versenyprogramban szereplő produkciókat, legjobbnak a Lázadni veletek akartam című előadást találták, az online voksok alapján pedig a Frivol című produkció nyerte el leginkább a közönség tetszését. A Peremartoni Krisztina által felajánlott 100-100 ezer forintos különdíjat a zsűri döntése alapján a Szentivánéji álom rendezője, Fehér Balázs Benő kapta, valamint Csákvári Krisztián pályakezdő színművész, akit a Szolnoki Szigligeti Színház Sirály című előadásában Trepljov szerepében láthatott a Szemle közönsége. Az idén 20 éves Fidelio is csatlakozott 2022-ben a Városmajori Színházi Szemléhez, 2 millió forint értékű médiacsomagot adtak át az általuk legjobbnak ítélt előadás, a Lázadni veletek akartam rendezőjének. A kisplasztika és az oklevél mellett a díjazottak számos egyéb ajándékkal gazdagodtak a gálán a Városmajori Szabadtéri Színpad együttműködő partnerei jóvoltából: a Fővárosi Növény- és Állatkert belépőkkel, a Városmajori Park csücskében található Fióka Étterem voucherekkel, a Haris parkban található Bobo Étterem vacsorautalványokkal, a Novotel Budapest Danube szálloda utalvánnyal, az Orbis Pictus Ékszer Galéria női ékszerekkel, a Budapest Történeti Múzeum éves belépőkkel, a Park Kiadó könyvekkel, a Gastro Totem Kft. a Kaal Villa Szőlőbirtok és Borház kiváló minőségű boraival, míg a Femina Média Kft. 2,5 millió forint értékű médiacsomaggal járult hozzá jelentős mértékben a nyereményekhez. A Budapest Főváros Önkormányzata idén is kiosztotta a Budapest a fiatal tehetségekért díjat, melyet az eddigi munkásságáért a Sirály című előadás jelmeztervezője, Pattantyus Dóra vehetett át. A Városmajori Színházi Szemle évről évre egyre nagyobb számú közönséget vonz a budai színpadra, idén nyáron is a minőségi színházi élményre vágyó nézők helyszíneként és a szakma számára is izgalmas fórumként volt jelen a színházi palettán.



Városmajori Szabadtér Színpad

