20 év! Örömkoncert a Madách Színházban

2004-ben, Szirtes Tamás igazgató kinevezésének évében vált zenés színházzá a Madách Színház. Az elmúlt húsz év páratlan sikereket hozott, 25 világhírű és magyar musical, illetve zenés játék kapott helyet a Madách Színház repertoárján. Lenyűgöző előadás- és nézőszámok, felejthetetlen jubileumok, különleges pillanatok, katartikus színházi élmények sokasága foglalja keretbe ezt a két évtizednyi zenés színházi utazást. Ezt megkoronázandó, novemberben Örömkoncerttel ünnepelt a teátrum.

A Madách Színház elismertsége Magyarországon és a nemzetközi zenés színházi világban mára vitathatatlan. Az Örömkoncerten felcsendültek az elmúlt 20 év legjelentősebb musicalsikerei, generációkon átívelő, megújult szereposztással.



Az Örömkoncert közreműködői: Arany Tímea, Baranyai Annamária, Borbély Richárd, Cseh Dávid Péter, Gadó Anita, Gallusz Nikolett, Jenővári Miklós, Kardffy Aisha, Mahó Andrea, Muri Enikő, Peller Anna, Posta Victor, Sasvári Sándor, Sánta László, Serbán Attila, Simon Boglárka, Solti Ádám, Szaszák Zsolt, Szemenyei János, Zámbó Brigitta, valamint a Madách Színház Zenekara, Tánckara és Kórusa.

20 év! Örömkoncert képekben - klikk a fotóra



Az elmúlt 20 év legszebb pillanatit megörökítő fotókból nyílt kiállítás a Tolnay Szalonban. A felvételeket Gordon Eszter, Jardek Szabina, Kanyó Béla és Mohos Angéla készítette. A kiállítás december 31-ig tekinthető meg az előadások előtt és a szünetekben.

20 év! Az ünnepi alkalomra megjelent, Rényi Ádám által írt emlékkönyv betekintést enged a Madách Színhát világába. Az emlékkönyvben az ismert művészek mellett sok olyan munkatárs is szerepel, akiket a közönség szinte sosem lát, ám munkájuk legalább annyira fontos, mint a színpadon állóké, és nélkülük sem jöhetne létre egyetlen előadás sem. Csodálatos fotók is helyet kaptak a kiadványban; Gordon Eszter, Jardek Szabina, Kanyó Béla és Mohos Angéla fotói illusztrálják az emlékkönyvet.

A könyv megvásárolható a színház pénztárában, a könyvesboltokban, illetve online is.

Madách Színház

Fotó: Petró Adri

[2024.11.27.]