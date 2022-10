Másnap - A Continoom új dalában Bruti hozza a formáját Megvan az az érzés, amikor csak "EGY" sörre mész le a kedvenc helyedre, és csak hajnalban érsz haza jól elázva? Amit már sokan átéltünk, most a Continoom zenekar dalba öntötte, aminek most megjelent videoklipjében Bruti, az ismert humorista kapta a főszerepet. A forgatásról Schrott Péter, a banda énekese mesélt:



"Brutival együtt dolgozni hatalmas élmény volt. A forgatáson dőltünk a nevetéstől. Nem csak humoristának, de színésznek is nagyon bevált. Profi hozzáállással, alázattal dolgozik, és egyből tudta, mit is szeretnénk látni a felvételeken. Persze, hiszen volt már másnapos ő is...



De amilyen arcokat vág, és ahogy eljátssza a túl-bulizós nagyon részeg formát -akit alakít a klipben- az zseniális. Stílusosan, egy erre kiválóan alkalmas helyszínen forgattunk, a Trabant Presszó pincéjében. Bár a dal bulis, és remekül lehet rá tombolni, a mondanivalója mély, hiszen az alkoholizmus problémáját dolgozza fel. Nagyon köszönjük minden résztvevőnek ezúton is a közreműködést, nem volt könnyű nap, de a foglalkozás maximálisan elérte célját."



A dal már elérhető az ismert streaming platformokon, a videoklip pedig a YouTube-on tekinthető meg. [2022.10.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje HITEL VÁLLALKOZÓKNAK egyéb [2022.10.07.]

gazda szolgáltatás [2022.10.06.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu