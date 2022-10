Szombaton újra a fővárosban muzsikál A Czutorok Czutor Zoli (Belmondo, Nyers) családi formációja egy nagyobb kihagyás után október 15-én ismét Budapesten szórakoztatja a zenekedvelő nagyérdeműt. A Czutorokban egy édesanya, Zsani énekel, egy édesapa, Zoli gitározik. Mindössze 10 esztendős, az idei nyáron a Sziget Fesztiválon fellépőként bizonyító kisfiúk, Simi pedig úgy tűnik tökéletesen ötvözi kettejük tehetségét, sőt basszusgitározni, valamint dobolni is remek ízléssel tud. Így hát akusztikus, cseppet sem csendes, ám annál vidámabb műsorukban kedvenc dalaikat játszák el olyan produkciók munkássága előtt tisztelegve, mint a Beatles, a Radiohead, Sinatra, Amy Winehouse, Lady Gaga. Persze Zoli formációi, a Belmondo, a Nyers szerzeményei is terítékre kerülnek. Néhány hete már láthatják a nézők a mozikban a Nyugati nyaralás című új magyar, a 80-as évekbe elkalauzoló vígjátékot, amelynek betétdalát a Czutor család énekli. „Ellátogattunk egy nagyon kellemes hangulatú, izgalmas magyar vígjáték, a Nyugati nyaralás bemutatójára. Az utóbbi évek trendi, ‘80-as évek romantikájában fürdőző filmjei közül nekem ez hozza először a valós hangulatot, képeket, akkori életérzést. És mindezt nem tolakodóan, hanem kiváló érzékkel, elegánsan. Méltó folytatása - még ha sok évtizedes szünettel is - a ‘30-as évek magyar hangosfilmes, helyzetkomikumokra, félreértésekre épülő szórakoztató mozijainak. Köszönet az alkotóknak!” – írta Instagram oldalán Zoli a film kapcsán.



Az elbűvölően muzikális család október 15-én a Szaletly Borudvarban lép fel 17 és 19 óra között, 2x45 perc erejéig. A látogatók ráadásként a Bott Pince, az Etyeki Kúria Borászat, a Hummel Pincészet, a Maison aux Pois, a Pátzay Borbirtok, a Serpens Wine, a Vida Borbirtok, továbbá a Vylyan Pincészet boraiból kóstolhatnak. A 2500 FT-os belépő mellé ugyanis 5db lefogyasztható kupont kapnak, de aggodalomra semmi ok, hiszen az ételkínálatot sem aprózták el a szervezők. Kulináris és kulturális élmény a tetőfokon. [2022.10.14.]

