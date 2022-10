16 év után 50 Cent visszatér Magyarországra! 2022. október 25-én a Budapest Arénában ad koncertet a világ egyik legsikeresebb rappere. 50 Cent - született Curtis James Jackson III -, rapper, üzletember, színész és producer Queensből. Korunk egyik legtehetségesebb és legtermékenyebb előadója, Grammy-díjas, rekordokat döntő debütáló albumával, a Get Rich or Die Tryin'-nal vált híressé, azóta több mint 30 millió albumot adott el világszerte, és számos rangos díjjal ismerték el munkásságát. 50 Cent ismertségét üzletemberként, színészként és producerként is kamatoztatta, páratlan sikereket elérve. A Get Rich or Die Tryin’ lemez megjelenésétől indulva - ami a mai napig a valaha volt egyik leggyorsabban fogyó rap album, 5 nap alatt 1 millió példány kelt el belőle -, a hip-hop legnagyobb üzletkötéséig, a Vitaminwater eladásáig, 50 Cent folyamatosan rekordokat döntöget. 2005-ben megalapította a G-Unit Film & Television nevű cégét, amely sokféle tartalmat gyárt és számtalan műsort ad el különböző csatornáknak. Az övé volt a 2014-es indulástól a 2020-as befejezésig az amerikai Starz televíziós hálózat legnézetebb, díjnyertes sorozata, a Power, amelyben nem csak szereplő, de vezető producer és rendező is volt, 2020-ban a legjobb rendező díját is megkapta érte a NAACP-tól. Emellett csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán, és filmes karrierje során számos kasszasikerben szerepelt olyan sztárok társaságában, mint Sylvester Stallone, Gerard Butler, Jake Gyllenhaal, Bruce Willis, Ray Liotta vagy Melissa McCarthy. Portfóliójába tartozik a G-Unit Records is, amelynek igazgatója, és számos platinalemezes előadóval áll szerződésben. Bár saját új albumot az elmúlt években nem jelentetett meg, de különböző projektjeihez írt dalai továbbra is a slágerlisták élmezőnyébe kerülnek. A budapesti koncertre jegyek augusztus 31-én 10 órától kaphatók a livenation és a funcode oldalakon keresztül. [2022.10.24.] Megosztom: