Fesztiváldíjas filmeket hoz a 20. olasz filfesztivál Felix van Groeningen az idei Cannes-i Filmfesztiválon a Zsűri Díját elnyert Nyolc hegy című filmjével nyílik november 5-én a 20. Olasz Filmfesztivál – Mittelcinemafest a budapesti Puskin moziban. A Budapesti Olasz Kultúrintézet és az Istituto Luce-Cinecittà közös rendezvényén november 5-16. között a Puskin és a Tabán moziban 12 kortárs olasz filmet, köztük több fesztiválsikert nézhet majd meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal. Olyan alkotások mutatkoznak be, mint Paolo Virzì az idei Velencei Filmfesztiválon Premio Francesco Pasinetti díjjal méltatott Szárazság című filmje többek között Monica Belluccival a főszerepben), a szintén Velencében díjazott A hangyák ura és az ott közönségdíjat nyert Peremlét, vagy Olaszország idei Oscar-nevezettje, a Cannes-i Filmfesztiválon versenyben debütált Nosztalgia. November 5-én 19 órakor a budapesti Puskin moziban Felix van Groeningen az idei Cannes-i Filmfesztiválon a Zsűri Díját elnyert filmje nyitja a 20. Olasz Filmfesztivált. A Paolo Cognetti azonos című, a hazánkban is megjelent regénye alapján készült Nyolc hegy egy barátság történetét meséli el. Egy barátságét, amely két kisfiú között jött létre és akik felnőttként megpróbálnak letérni az apáik által bejárt útról, ugyanakkor az élet viszontagságai és a döntési helyzetek végül mindig a hazafelé vezető útra viszik őket. A filmet a Mozinet forgalmazza majd januártól. Paolo Virzì az idei Velencei Filmfesztiválon Premio Francesco Pasinetti díjjal méltatott Szárazság című filmje Rómában játszódik, ahol három éve nem esett az eső és a vízhiány felborítja a szabályokat és a szokásokat. A szomjazó és tilalmakkal teli városban mozognak a film szereplői, fiatalok és idősek, a társadalom peremén élők és sikeres emberek, áldozatok és haszonlesők. Miközben mindegyikük a saját megváltását keresi, életük egyetlen, egyszerre ironikus és tragikus szálon fonódik össze. A filmben szerepel Silvio Orlando, akit Paolo Sorentino Ifjú Pápa című sorozatából ismerhet a közönség, Valerio Mastandrea, akit Paolo Genovese Teljesen idegenek című keserű vígjátékában láttunk és Monica Bellucci. Paolo Virzì, az egyik legfontosabb kortárs olasz filmrendező, ő folytatja az „olasz filmvígjáték" (commedia all'italiana) hagyományát, amibe melankolikus motivumokat is vegyít. Korábbi filmjei közül Magyarországon bemutatták az Előtted az élet" (2008), a Toszkán szépség (2010), az Esélylesők (2013) és az Örült boldogság" (2016) című alkotásokat. az idei Velencei Filmfesztiválon a Premio Brian, NUOVOIMAIE Talent Award díjat elnyert A hangyák ura egy, az 1960-as évek végén Rómában nagy visszhangot kiváltó pert elevenít fel. Aldo Braibanti költőt és drámaírót kilenc év börtönbüntetésre ítélték, mert a vád szerint egyik, a nagykorúságát alig betöltött tanítványára és barátjára fizikai és lelki értelemben is rákényszerítette a saját akaratát. A fiút a családja kérésére pszichiátriai intézetbe zárták, ahol elektrosokk-terápiának vetették alá. Néhány évvel később a kényszerítést törölték a büntetőtörvénykönyvből. Csupán egy újságíró vállalkozik az igazság feltárására, akinek meg kell küzdenie a gyanakvással és a cenzúrával is. az idei Velence Filmfesztiválon közönségdíját nyert Peremlét főszereplői egy punkegyüttes fiatal tagjai, akiknek végre alkalmuk nyílik arra, hogy igazán megmutassák magukat: ők lesznek a híres amerikai hardcore punkzenekar bolognai koncertjének előzenekara. Amikor a koncertet lemondják, a három punkzenész nem adja fel: ha nem mehetnek Bolognába, hogy a Defence-szel játszanak, akkor majd a Defence megy hozzájuk Grossetóba. A tervük azonban a vártnál nehezebbnek bizonyul és nemcsak a vállalkozásuk sikere válik kétségessé, de hármójuk barátsága is. Végül Olaszország idei Oscar-nevezettje, a Cannes-i Filmfesztiválon versenyben debütált Nosztalgia című filmben Felice negyven év távollét után tér vissza szülőföldjére, Nápoly elrettentő részébe, a Sanità városnegyedbe. Újra felfedezi a kerület helyeit, szabályait és a múltat, mely felemészti. A film főszereplője Pierfrancesco Favino. A Budapesti Olasz Kultúrintézet és az Istituto Luce-Cinecittà közös rendezvényén november 5-16. között a Puskin és a Tabán moziban 12 kortárs olasz filmet láthat majd a magyar közönség. [2022.10.22.]

