Folytatódik a K-Arcok, Gyevnár Réka: Ez az én mesém! A Közép-Európa Táncszínház művésze Pataky Klári koreográfiájában mutatkozik be először szólóprodukcióval a K-Arcok című táncprogram-sorozatban. Mesés, melankolikus világba repít minket a Közép-Európa Táncszínház legújabb darabja december 16-án a Bethlen Téri Színház színpadán, K-Arcok című programsorozatában. A Téli ének című előadás két kiváló művész találkozása a színpadon; Pataky Klári koreográfus és Gyevnár Réka táncművész már hetek óta, teljesen titokban dolgoznak az KET 2022-es utolsó nagy dobásán. „Réka egy nagyon izgalmas előadóművész, egy lírai, törékeny, titokzatos alkat, aki ugyanakkor rettentő erős jelenléttel bír a térben. Mivel korábban nem ismertem őt, így a közös munka elején kérdés volt, hogy az én sajátos mozgásanyagom és Réka személyisége hogyan tud majd találkozni a színpadon. A próbafolyamat rövidsége egy feszes tempót diktált a munka során, kevésbé volt lehetőség kísérletezni, hogy Rékához mi „illik”, azonban szerencsére már az első próbákon kiderült, hogy Rékának nagyon jól áll az én precíz, részletgazdag mozgásvilágom” - mesélte Pataky Klári, a Lábán Rudolf-, és Imre Zoltán-díjas koreográfus, akit saját társulatának projektjein keresztül is ismerhet a közönség. „Nagyon közel áll hozzám ez a világ, amit Klári megálmodott. Úgy érzem, hogy ez valóban az én mesém! Nagy bátorság kellett ahhoz, hogy belekezdjek ebbe a munkafolyamatba és bevallom, először kissé féltem is a K-Arcok sorozatban szerepelni. Aztán jött Klári, felvázolta nekem a Téli éneket és beindította a víziójával a fantáziámat. Ez egy mérhetetlenül izgalmas utazás, mely egyúttal kiváló önismereti munka is” - mesélte Gyevnár Réka. Felmerülhet a kérdés a cím alapján, hogy egy kellemes karácsonyi történetet láthatnak-e a nézők a Bethlen színpadán vagy valami formabontó, egyedi és megismételhetetlen produkciót. „Ha nagyon általánosan akarnék fogalmazni, akkor a Téli ének egy belső utazás, amely konkrét történet helyett inkább hangulatokból áll. A tél a legtöbbször sötétebb tónussal bír, miközben sok egyéb „színe” is van ennek az évszaknak. A tél az elmúlás, az öregedés, a halál, az elengedés, a várakozás, a változás, az újjászületés-újjáéledés, a nyugalom, az álom, a karnevál és az ünnep évszaka is. A próbafolyamat során inspirációt jelentett Schubert Téli utazás című dalciklusa, de beszéltünk - az engem mostanában erősen foglalkoztató - mesékről is, így a klasszikus Rapunzel, vagy orosz mesék is szóba jöttek. Látványvilágában nagyon letisztult lesz az előadás, a tél sötét, illetőleg fehér színei egyaránt megjelennek majd. A zenei világa egyelőre formálódik, Gergely Attila zenei közreműködésével.” - fűzte hozzá a koreográfus, akitől az ifjú táncművész vette át a szót. „Mozgásokat és helyzeteket gyúrunk össze, ráadásul ez egy melankolikus mű, egyben időtlen. Mint mindenki, én is éltem már meg mélységeket az életemben, nem nehéz ezzel azonosulni. A mese és a hiedelemvilág viszont mindig nagyon jó kapaszkodó volt, ha a kérdéseimre kerestem a választ” - tette hozzá Réka.



Pataky Klári: Hamarits Zsolt

Gyevnár Réka: KET/Mádi László

