Budapestre érkezik a $uicideboy$ A New Orleans-i rapduó, a $uicideboy$ bejelentette, hogy nagysikerű Grey Day turnéjukat 2023-ban Európába is elhozzák, 9 országban összesen 15 koncertet adnak majd. A koncerteken a G59 Records további előadói: Germ, Shakewell, Chetta, valamint Ski Mask The Slump God lépnek még előjátszóként színpadra. A HITS MAGAZINE minden műfajt összesítő listáján a $uicideboy$ a 2022-es év 27. legtöbbet hallgatott előadója lett 1,9 milliárd streaminggel, ezzel megelőzve olyan rappereket is mint Jack Harlow, Tyler the Creator és Travis Scott. Ráadásul 2022-es Matte Black kislemezük a Spotify idei amerikai lejátszási listájának első helyén található. A turné bejelentésével egyidőben, december 16-án jelenik meg a DIRTIESTNASTIEST$UICIDE című, 7 dalból álló anyag, amely a Germmel közös, háromrészes EP sorozat utolsó darabja, és amit teljes egészében a $uicideboy$ tagja, $crim készített. Az EP első kislemeze, a My A Swisher Sweet, But My Sig Sauer december 2-i debütálása óta már 5 millió letöltésnél tart világszinten. A $uicideboy$ fényt ás elő a sötétség, a függőség, a reménytelenség és a fájdalom legmélyebb bugyraiból. A New Orleans-i unokatestvérek – Scott Arcenaux, Jr., más néven $crim, és Aristos Petrou, más néven Ruby da Cherry – a (látható és láthatatlan) démonok elleni küzdelmet okos, szarkasztikus és fülbemászó apokaliptikus alternatív hip-hop vízióvá alakítja. A világ először 2014-ben találkozott a $uicideboy$-szal. Tucatnyi projekt és több száz teltházas koncert után már több milliárd streaminggel dicskedhettek, és többszörös platinalemezes előadókká váltak olyan anyagaikkal, mint a …And To That I Love, Thanks For Sticking Around, a Carrollton, a 2nd Hand, a Runnin' Thru The 7th With My Woadies, a Paris, vagy a Kill Yourself III. Azon ritka előadók egyike, akik egyaránt képesek együttműködni Travis Barkerrel és Juicy J-vel, vagy akár a Korn tagjaival. A budapesti koncertre jegyekhez elsőként a regisztrált Live Nation tagok juthatnak december 15-én 10 órától, a teljeskörű jegyértékesítés december 16-án 10 órakor indul a livenation és a funcode oldalakon. [2022.12.14.]