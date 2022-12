Képgalériák • Triász a Barba Negra Red Stage-ben Megnéztük a Triász karácsonyi koncertjét a Barba Negrában - képekkel Karácsonyi, és egyben az új albumot bemutató koncertet adott a Triász a Barba Negra Red Stage-ben. Először jártunk itt, sötét volt és köd, Csepel külterületén ismeretlenek voltak az utcák, de végül simán meglett a hely és kellemes meglepetés volt, hogy rendezők segítették a parkolást. A Barba Negra Red Stage szinte pont olyan, mint a most Blue Stage-nek hívott korábbi téliesített Barba Negra: fedett csarnok, oldalt büfékkel, csak az egész nagyobb és tágasabb, beleértve a színpadot is. Közhely, mennyire hiányzott Budapestről egy Petőfi-csarnok méretű,3-4 ezer fős hely, ami a párszáz fős klubok és a tízezres arénák közötti hiányt kitöltené - a Barba Negra Red Stage pontosan ez a hely lehet. A Triász pedig éppen abban a helyzetben van, aki ezt ki tudja használni: a márciusi Barba Negra koncertjük kb. ezer fővel telt házas volt, látszott, hogy azt a méretet kinőtték, és most az új Red Stage-et pont kényelmesen sikerült megtölteniük.



Az előzenekar a Hit the Road Acoustic Band volt, két énekes-gitáros előadó, név szerint Berki Gábor (Breki) és Takács Attila (Taki). Jó hangulatot teremtettek olyan slágerekkel, mint a Dead or Alive, Rebel yell, It's my life. Meglepő volt, hogy ülve zenéltek, és kibírták ülve! A háromezres csarnokban gondolom már csak az energia miatt is inkább felszántaná az ember a színpadot...



A Triász koncert egyik apropója az együttes ötödik albumának megjelenése volt, amit a helyszínen meg is lehetett vásárolni. Eddig is sok jó, "elfelejtett" dalt megismertem már a Triász lemezekről, így ezt az albumot is kíváncsian vártam. A koncert viszont nekem személyesen nem ideális az első ismerkedésre, koncerten már jobban szeretek jól ismert dalokra bulizni.



A felvezető szöveg az új album egyik "dala", a V'Moto-Rock 1982-es albumán megjelent „A gömb” volt. Viszont az igazi berobbanás a Babylon lett, és ezután másfél órán keresztül sorakoztak a jól ismert dalok, mint Sose repülj az angyalokkal, Bumm, bumm, Üzenet a távolból, Kiszáradt folyó (a bevezetőben a Blaze of Glory dallamával), Lányok szívében lakom, Mindhalálig várni rád, Csak a szívemet teszem eléd és így tovább.



Az új albumról elhangzott még a Valaki gyűjti a jópontokat - 15 nyár című dal (eredetileg Neoton, valamint Kati és a Kerek Perec dalok), a Nem vagy egyedül (Janicsák István mindössze három éves dala).



A személyes kedvencem az Angyalok a földre vágynak, a férjemé a Mint a filmeken - Vágtass velem, ezeket is előadták. A ráadásban viszont már csak lassú dalok voltak, mint a Kérdések, majd a Válaszok...



Az új album a helyszínen CD-n kapható volt, de a streaming oldalakon még nincs fent, remélem, hogy oda is hamarosan felkerülnek majd.



Aki személyesen szeretné újra megnézni a Triászt, megnézheti őket januárban a Backstage Pubban, áprilisban ugyanitt a Barba Negrában, májusban vagy augusztusban pedig a Triász-hajón.



A Barba Negra Red Stage színpadán pedig tovább sorakoznak a legnagyobb hazai és külföldi rocksztárok, köztük lesz a Hooligans, a Pokolgép, Szilveszterkor az EDDA, jövőre Ganxsta Zolee, a Mobilmánia dupla koncerttel, január 21-én Delta – utóbbiak persze kevésbé "rock" sztárok, de annál nagyobb bulit csinálnak... Jegyek kaphatók a https://jegy.rock1.hu/ oldalon.



