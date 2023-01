Okoseszközök nélkül, az életre neveli gyermekeit Bársony Bálint A természet ajándékait megbecsülve, állatok és növények közelségét élvezve él Bársony Bálint és családja. A városi nyüzsgést békés vidéki életmódra cserélő Artisjus- és Fonogram-díjas zenész, zeneszerző és hangterapeuta a Család-barát adásában betekintést engedett hétköznapjaikba. A komolyzenei és a jazz tanulmányokból érkezett szaxofonművész, a Back II Black egykori zenésze gyermekei születése előtt egy jurtába költözött feleségével, hogy megtapasztalhassa azt, ami oly régóta hiányzott az életéből: a természet intim közelségét. Jelenleg egy parasztházban élnek, két kislányukkal, akik egyelőre digitális nomádok, nevelésükből kihagyják az okoseszközöket. Szabadidejükben kertészkednek, megismertetik őket az állattartással és a különböző hangszerekkel. „A telefonunkat csak akkor vesszük elő, amikor a gyerekeink alszanak, így nem látják, amikor használjuk. Ha holnaptól nem lenne áram és elektronikus eszközök, mi akkor sem dőlnénk a kardunkba, hiszen egy csodálatos és izgalmas közegben, a természet közelében élünk” – osztotta meg családja elveit a nézőkkel a Duna műsorában Bársony Bálint felesége, Rebeka, aki férjével közösen a digitális eszközhasználat mellett egyéb tudatos döntéseket is hozott. Igyekeznek mindent elkövetni annak érdekében, hogy környezetükkel harmóniában, azt nem kizsákmányolva, önfenntartó módon éljenek. „Nincs olyan távol tőlünk ez az életmód, mint gondoljuk. A nagyszüleink javarészt így éltek, csak a szüleink generációjától kezdtünk egyre inkább eltávolodni a természettől. Ehhez az életformához és az önellátáshoz hihetetlen tudásra van szükség, amitől még messze van a családunk, de mindennap erre törekszünk, és két kislányunkat ennek szellemében neveljük” – egészítette ki feleségét Bársony Bálint a Család-barát vendégeként, aki meglepetéssel is készült a műsorvezetőknek, Somossy Barbara és Forró Bence egy rövid kóstolót kaphattak a különleges hangtálfürdő relaxációs módszerből. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken, ahol 60 napig elérhetők a Család-barát korábbi adásai is.



