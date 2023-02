Headlinerként érkezik a Beast In Black Január végén indult a Beast In Black európai lemezbemutató turnéja, amely 2023. március 12-én érkezik a Barba Negra Red Stage színpadára. Kétszer is halasztásra került a Beast In Black európai turnéja. Eredetileg 2021. december 10-re volt meghirdetve a budapesti állomás, de ez a Covid pandémia miatt először 2022. március 20-ra, majd 2023. március 12-re módosult.



A finn alapítású (Anton Kabanen – szólógitár, billentyű, Kasperi Heikkinen - ritmusgitár, Atte Palokangas – dob), de görög - Yannis Papadopoulos, ének - és magyar - a Wisdomból ismert Molnár Máté, basszusgitáros - tagokkal színpadra álló power metal csapat 2021. októberében jelentette meg harmadik albumát, Dark Connection címmel. A január elején indult 44 állomásos európai turné is ezen a néven fut.



2022-ben a banda a Nightwish előzenekaraként turnézott az USA-ban és Európában is, Budapesten december 20-án koncerteztek. Karácsony előtt pár nappal ez egy kis kárpótlás volt az elmaradt koncertekért, a régebbi slágerek mellet az új lemezről is játszottak dalokat a srácok.



Március 12-én headlinerként érkezik a zenekar Budapestre a görög power metal együttes, a Firewind társaságában. A CONCERTO Music bemutatja:

BEAST IN BLACK: Dark Connection Tour 2023

Vendég: Firewind

2023. március 12., 19h, BARBA NEGRA

Jegyek a Rock1 és a Ticketportál oldalaon érketők el. A 2021. december 10-re és 2022. március 20-ra vásárolt jegyek természetesen érvényesek. [2023.02.12.] Megosztom: