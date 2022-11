Új lemezzel tér vissza a HIM főhőse Jövőre a Neon Noir című friss nagylemezzel tér vissza Ville Valo. A korszakos finn gothic rock zenekar, azaz a HIM alapítója VV néven európai turnét is meghirdetett: 2023 márciusában Budapesten is fellépnek majd. Kevesen voltak nagyobb hatással a 21. századi alternatív rockzene történetére, mint a love metal finn úttörője, a HIM, mely az ezredforduló egyik ikonikus zenekara volt. A három betű Ő Pokoli Fenségére (His Infernal Majesty) utal: Ville Valo és zenekara egyszerre örvendett komoly tiszteletnek és dühödt utálatnak, de az biztos, hogy kitörölhetetlen nyomot hagyott a hallgatóságban. Az együttes és az alapító énekes egyfajta szerethető különcként költözött be a rajongók szívébe. “Igazából abban reménykedtünk, hogy legalább átmenetileg képesek leszünk arra, hogy a hard rock véráramlását a test alantasabb régiói felől a szív felé irányítsuk.” – emlékszik vissza Ville. A HIM Poe-tól Bukowskiig gyűjtötte az inspirációt, és különleges, búskomor hangulatú zenéje nyolc korszakos nagylemez formájában vált közkinccsé. A több mint 10 millió lemezt eladott, Grammy-díjra jelölt zenekar a közönség mellett a sajtónak is kedvence volt, így érhető módon nagy megdöbbenés fogadta a hírt, hogy a 2017-es turné egyben a búcsút is jelentette. “Bármennyire is élmény volt a HIM búcsúrituáléja, valójában jó pár holdciklust töltöttem a sebeim nyalogatásával a heartagram árnyékában, és igyekeztem kifogásokat találni, hogy miért ne folytassam a trubadúr-létet. Aztán sikerült megtalálnom az új hangom, így készült el a Loveletting.” Ville VV néven kezdett el ismét zenét írni, megtartva a régi Heartagram szimbólumot is, kiegészítve úgy, hogy a két V betű abban is feltűnjön. 2020 tavaszán e név alatt jelent meg a Gothica Fennica Vol. 1 című első EP is.



A Loveletting az első kislemez a 2023 eleji megjelenéssel meghirdetett Neon Noir albumról. Az új dal hangulata egyértelműen követi a HIM-re jellemző különleges, komor gondolatvilágot, de úgy ad hozzá újabb rétegeket, ahogy egy érett Cabernet zamata válik finoman árnyaltabbá. Hangszerelésével pedig a lemez igazi mérföldkőnek bizonyulhat a modern zenei kínálatban. Ville az új anyagot Budapesten is bemutatja majd jövőre: 2023. március 4-én érkezik a Barba Negrába.



A CONCERTO Music bemutatja: Ville Valo - Neon Noir Tour 2023

2023. március 4., 19 óra

Budapest, Barba Negra

VV – Ville Valo koncert

Belépő: early bird jegyek 8.900 Ft, normál elővételben 9.900 Ft, a koncert napján 10.900 Ft. Balkonjegy: 12.900

[2022.11.06.]