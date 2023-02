Koncerttel emlékeznek Lajtha Lászlóra Bukarestben

Varázslat egy nyáréjszakán, avagy hogyan marad a szerelem és a humor is változatlan 500 év elteltével

Január 14-én mutatta be a Thália Színház - Csizmadia Tibor rendezésében - a Varázslat egy nyáréjszakán című előadást. Már a cím, sőt a darab plakátja is elárulja, hogy Shakespeare Szentivánéji álom című vígjátéka az alap, amit Székely Csaba új, prózai fordítása tett különlegessé. De vajon egy hideg, januári napon mit adhat nekünk egy szerelemtől fűtött nyári...