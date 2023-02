Requiem az ukrajnai civil áldozatok emlékére a Zeneakadémián Az ukrajnai háború kitörésének egy éves évfordulóján, 2023. február 23-án 19:30 órakor a civil áldozatokra emlékező koncertet ad a Szent Efrém Férfikar a budapesti Zeneakadémián. A hangversenyen többek között felhangzik az a pravoszláv ének, melyet Hildur Guðnadóttir izlandi zeneszerző a Csernobil című nagysikerű sorozathoz dolgozott fel, a kar egyik tagja, a kárpátaljai születésű Papp Viktor erre az alkalomra írt kompozíciója, az Ukrán Requiem ukrán és latin nyelven, valamint Liszt Ferenc ritkán hallható férfikari Requiemje, amit két gyermeke és édesanyja elvesztése után írt a mester. A Szent Efrém Férfikar 50 Magyarországon élő ukrán menekült számára jegyet biztosít a koncertre. A koncerten először a görögkatolikus halotti megemlékező szertartás, a Panachida két részlete hangzik fel: A megdicsőült igazak lelkeivel… negyedik hangú saját tropárdallamon, majd a Boldog nyugalmat (Vicsnaja pamjaty) kezdetű ének Bubnó Tamás harmonizálásban kerülnek előadásra, a görögkatolikus egyházi gyakorlatban elterjedt terceléses éneklésmódot alapul véve. Ez utóbbi művet Hildur Guðnadóttir izlandi zeneszerző is feldolgozta a Csernobil című nagysikerű sorozathoz. A dal fájdalmas párhuzamba állítja az atomkatasztrófa és a jelenleg is zajló háború tragédiáját. Papp Viktor Ukrán Requiemje ukrán és latin nyelven írt kompozíciója tiszteletadás a civil áldozatok előtt, az elhunytak rokonai előtt és mindazon ukrán állampolgárok előtt, akik rendkívüli fizikai és szellemi erővel viszik a vállukon az ország működését. Végül tiszteletadás az ukrán kultúra előtt is. A háborúban a megtámadott nemzet kultúrája az egyik legelső célpont, melyet a megszállók megpróbálnak ellehetetleníteni. A koncert második felében felcsendülő Requiem Liszt Ferenc egyik ritkán hallható egyházi kórusműve. A katolikus gyászmise kezdőénekének első szavát, requiem - melynek jelentése: nyugodalom - használja a klasszikus zenei terminológia a többtételes gyászmise-ciklusok elnevezésére. Liszt Ferenc 56-57 évesen, fiának, kisebbik lányának és édesanyjának elvesztése után komponálta meg gyászmiséjét, amelyről így ír: „Férfihangokra írott Requiememben megpróbáltam a halál szelíd, megváltó hangulatát kifejezni. Ez még a Dies iraeben is megmutatkozik…”. Liszt műve mindemellett hihetetlen drámaiságot és erőt is sugároz, amelyet a legmagasabb szintű kamarazenei összhangzásokkal, a tizenkétfokúság irányába való melodikus és akkordikus kitekintéssel, néhány helyen a kétkórusosság finom beemelésével, egyszer-egyszer zenei szerepcserével (az orgona lesz a szólista, a kórus kíséri) valósít meg. A Szent Efrém Férfikar nyolc férfihanggal, különleges, kamarazenei megközelítésben szólaltja meg az eredetileg négy szólistára és nagykórusra írt kivételes, zseniális művet, melyet méltán nevezhetünk a legszebb magyar rekviemnek. Az előadásában közreműködik Horváth Márton Levente Erkel Ferenc-díjas zeneszerző és orgonaművész, Tóth Benedek üstdobon, Komlóssy Gábor és Végh Tamás trombitán, Boldizsár Zsolt és Király Boldizsár pedig harsonán. A koncertet rögzíti a közmédia. A felvétel 2023. március 20-án az MTVA M5 csatornáján lesz majd látható. Magyarország legnépszerűbb vokális együttesét 2002-ben alapította a Liszt- és Érdemes Művész Díjas Bubnó Tamás. A Szent Efrém Férfikar kezdetben a bizánci rítusú kereszténység rendkívül változatos zenéjére specializálódott. Később a magyar férfikari hagyomány illetve a kortárszene irányába bővült repertoárjuk, majd a szakrális világzene és az együttes tagjai által komponált átiratok, átdolgozások és saját darabok kerültek előtérbe. A Magyarországon és világszerte rendszeresen koncertező együttesnek eddig tizenhat lemeze jelent meg.



