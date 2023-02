Melyik streamingszolgáltató éri meg a legjobban 2023-ban?

2023. február 14-én, kedden érkezett meg a magyar háztartásokba a SkyShowtime. A Magyar Filmadatbázis három szempont alapján – ár, katalógus jellege és hogy hány eszközről nézhetőek - összehasonlította a legfontosabb streaming platformokat, hogy a felhasználóknak könnyebb legyen eligazodni az egyre bővülő kínálatban.

Magyarországon jelenleg a Netflix a legdrágábban elérhető streamingszolgáltatás, igaz, három különböző csomagból választhat immár a néző: 2490, 3490 és 4490 forintos áron. Ők voltak az elsők ezen a piacon, hatalmas könyvtárral rendelkeznek - köztük magyar alkotásokkal is -, de mára a mennyiség érezhetően sajnos kezd a minőség rovására menni. Ráadásul a jelszómegosztásban szigorítások várhatóak, ami sokakat késztethet majd az előfizetés felmondására. Ugyanakkor arról sem érdemes megfeledkezni, hogy a platform filmjei az utóbbi években a legnagyobb világsztárokat is felvonultatták, lásd A szürke embert Ryan Goslinggal és Chris Evansszel, saját frachise-okat építenek (Tyler Rake: A kimenekítés és a hamarosan érkező folytatás), rendszeresen szerepelnek a filmjeik az Oscar-mezőnyben (Az Ír), és olyan eredeti sorozatokkal tarolják le a világot, mint a Stranger Things, a Nyerd meg az életed vagy a Wednesday.

A Magyar Filmadatbázis ABC rendben haladva szedte csokorba a streaming piac további alternatíváit. Az Amazon Prime Video egyik előnye, hogy benne van az Amazon Prime-ban, így az előfizetőknek csomagrendeléseikhez ingyenes szállítás jár. Csupán havi 899 forintért műsortárát a gigászi katalógus mellett az eredeti produkciók tekintetében sorozatok fémjelzik, mint A periféria, A fiúk című (anti)szuperhős sorozat, a Jack Ryan-széria, de olyan kasszasikerek is náluk vannak, mint A gyűrűk ura, illetve A hatalom gyűrűi című előzménysorozat. Egyidejűleg akár 3 eszközről is lehet nézni, és van egy 30 napos ingyenes próbaidőszaka, amely alatt tesztelhető, valóban tetszik-e a kínálat.

Az Apple TV+ havi 1890 forintért 5 egyidejű eszköz használatát kínálja. Elsősorban olyan minőségi sorozatokban utazik, mint például a Servant vagy a 11 Emmy-díjas Ted Lasso, megtartva a heti premier klasszikus hagyományát. Általában igényes tartalmakat sugároznak, amelyekben mindig van legalább egy nagy sztár, jusson csak eszünkbe az Oscar-díjra jelölt A kiút Jennifer Lawrence főszereplésével. Saját gyártású filmekben is egyre erősebbek, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a tavaly 3 Oscar-díjat nyert CODA.

A családosok kedvence lehet a Disney+, mely havi 2490 forintért kifejezetten sok szinkronizált tartalmat, főként családi filmeket és vígjátékokat sugároz és 4 eszközről lehet egyidejűleg streamelni. Övék az egyik legszélesebb katalógus, hiszen minden benne van a Marveltől, a Star Warstól, a Walt Disney Picturestől, a Pixartól, a Staron át a National Geographicig. Ráadásul a Disney filmek általában alig másfél hónappal a mozipremier után már felkerülnek a platformra, nem volt ez másként a közelmúltban Fekete Párduc 2 esetében sem. Az amerikai ABC tévécsatorna tartalmai is itt láthatóak, sok, nőket érdeklő témával, a FOX felvásárlásával pedig még tovább bővítették a katalógust.

Az HBO GO helyét vette át a rendkívül széles palettát lefedő HBO Max, mely 3 eszközről nézhető egyszerre. Havi 2390 Ft-ért a felnőttek talán itt válogathatnak a legnagyobb eredeti katalógusból. Olyan sorozatok láthatóak itt, mint a Trónok harca, a Maffiózók, a Sírhant művek, a Sárkányok háza és a The Last of Us. Ráadásul az HBO Max a Warner Bros. összes filmje – pl. a Batman vagy az Elvis - csupán néhány héttel a mozikba érkezésük után már elérhetőek. Mindeközben a gyerekek is jól szórakoznak, hisz a DC képregények adaptációi, a Harry Potter-filmek és a Cartoon Network tartalmait itt nézhetik meg.

Végül kedden debütált hazánkban a hatalmas könyvtárral rendelkező SkyShowtime, mely havi 1990 forintért (indulási akcióban mindössze 999 forint) a Peacock és a Paramount Plus tartalmai mellett a Sky és a Showtime, az NBC, a CBS és a Comedy Central sorozatait és az MTV műsorait, a Paramount Pictures, a Universal Pictures és a DreamWorks Animation filmjeit, a Smithsonian Channel dokujait és a Nickelodeon gyerekműsorait hozza. Itt tudjuk streamelni többek között a Top Gun: Maverick-et, a Minyonok valamint a Jurassic World franchise-ok filmjeit, illetve olyan sorozatokat, mint a Kevin Costner nevével fémjelzett Yellowstone vagy a Tulsa King Sylvester Stallone-nal. Az új szolgáltató magyar tartalmat is kínál: ide érkezik A besúgó és az Aranyélet két évada is.

A hazai palettát színesíti továbbá a kizárólag magyar filmek kínáló Filmio (1190 Ft/hó), a hollywoodi sikerfilmekben erős Telekom TVGO (a FilmKlubban több, mint 6000 film nézhető 1500 Ft/hó áron), az elsősorban művészfilmekre koncentráló Cinego (1 790 Ft havonta, vagy 18 900 Ft évente) és a nemrégiben indult RTL+ (1990 Ft/hó) is, mely A király című Zámbó Jimmy-sorozattal azonnal berobbant a köztudatba.

[2023.02.19.]