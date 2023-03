Áprilisban ismét Balkan Party Budapesten Itt a tavasz, minden virágban, mindannyiunk jókedve megjött, így következhet a Tavaszi Balkan Party április 22-én a Living Roomban Balkan Party

Április 22. szombat Living Room (1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 17.) Kapunyitás 20.30h 21h Magyarok a Miljacka partján c. film bemutatása, majd utána beszélgetés Siflis Klára rendezővel, Muratovic Irma szereplővel és Muratovic Plamenkoval, a film zeneszerzőjével 22.30h Yu party (balkáni mulatós zene) Rezidens: DJ Macsity Balkáni gasztrosarok a Balkan Grill jóvoltából: nyárson sült malac Belépő: 3000 Ft Itt a tavasz, minden virágban, mindannyiunk jókedve megjött, így következhet a Tavaszi Balkan Party április 22-én a Living Roomban (1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 17.)! Egy különleges filmet mutatunk be, talán az első film a szarajevói magyar közösségről. Siflis Gordán Klára filmje, A Magyarok a Miljacka partján – Irma asszony története a boszniai magyar diaszpóráról szól, és bemutatja, hogyan alakult ki, milyen megpróbáltatásokon ment keresztül a háború idején, és milyen helyzetben van ez a közösség. Kialakulása, megpróbáltatásai, a kultúrák metszéspontján egyensúlyozó helyzete igazán különleges és megindító fejezete az összmagyarság történetének. A kicsiny közösség példaértékűen őrzi magyarságát, azonban a kemény munka mellett az anyaország támogatása is kellett ahhoz, hogy a következő generáció is megőrizhesse nyelvét és kultúráját. A film vetítése után beszélgetés Siflis Gordán Klára rendezővel, Muratovic Irma szereplővel és Muratovic Plamenkoval, a film zeneszerzőjével. 22.30h-tól DJ Macsity forrósítja be a táncparkettet, indul a déli őrület hajnalig, táncolni, énekelni fogunk kifulladásig, örülni a a régi barátoknak, újakat is szerezve. A Balkan Grill ismét nagyon fog alkotni: nyárson sült malaccal várnak bennünket, múltkor is kiváló volt! Amire figyeljen minden törzsvendégünk: korlátozott a helyszín befogadóképessége, ezért érdemes időben jönni, elég gyorsan telt ház lesz. Itt tudjátok követni a bulival kapcsolatos híreket, legfontosabb tudnivalókat: https://www.facebook.com/YuParty FB esemény [2023.03.29.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Hirdetés leírása szolgáltatás [2023.03.29.]

