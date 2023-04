Kurt Elling dupla klubkoncertje a Budapest Jazz Clubban A kétszeres Grammy-díjas amerikai énkes, dalszerző, Kurt Elling dupla klubkoncertet ad május 3-án a Budapest Jazz Clubban. Az intézmény világsztár sorozatában több más program is lesz májusban. A több ezres fesztivál- és koncerttermeket megtöltő Kurt Elling legújabb projektjével, a SuperBlue-val, Charlie Hunter gitárossal 19 és 21 órakor is fellép a BJC-ben - közölték a szervezők az MTI-vel.

Mint írták, a formáció azonos nevű, 2021-ben megjelent lemezt a könnyed, szerethető harmóniák, a hiphop és a funk lüktetése között egyensúlyozó bólogatós ritmusok, és az Ellingtől jól ismert elegancia teszi szerethetővé. Az anyagon a billentyűs Dj Harrison és a dobos, ütőhangszeres Corey Fonville játéka is hallható, a meghatározó zenész azonban az ördögi technikájáról és egyedi, basszus hangokat is megszólaltató héthúros gitárjáról ismert Charlie Hunter, bluesos, RnB-s hangzásával.



A legkeresettebb férfi dzsesszénekesek között jegyzett 55 éves Kurt Elling legtöbbször többezer fős koncerttermekben és fesztiválokon lép fel. A szervezők kiemelték: a május 3-i exkluzív fellépést azért vállalta, mert a SuperBlue hangzása egy klubkoncert alkalmával tud igazán kiteljesedni. Ez az a közeg, amelyben a közönség közelsége miatt az előadók is komfortosan és inspirálva érzik magukat, és ez visszahat a jelenlévőkre, ami aztán újratölti a színpadon lévőket.



A BJC világsztár sorozatának fontos tavaszi állomása május 18-án a Jure Pukl által vezetett nemzetközi all-star együttes koncertje. A szlovéniai születésű szaxofonos országának legismertebb dzsessz-zenésze, aki erre az estére a világhírű amerikai bőgős, Joe Sanders mellett a kortárs dzsessz meghatározó egyéniségét, Ralph Alessi trombitást, és a magyar, ám a tengerentúlon dolgozó Németh Ferenc dobost hívta meg Anorok nevű projektje hazai bemutatójára.



Két nappal később, május 20-án a csodagyerekként számon tartott 12 éves felvidéki magyar muzsikus, Hodek Áron basszusgitáros lép fel, akinek tehetségére olyan zenészek figyeltek már fel, mint Quincy Jones, Lenny Kravitz, Timbaland vagy Robert Glasper, videóit Chris Brown és Justin Timberlake is megosztotta. Felnőtteket meghazudtoló virtuozitása mellett a tanulással vagy gyakorlással sem elsajátítható "stenk" teszi életkorát meghazudtolóan kiforrott hangvételűvé játékát. Triójának dobosa bátyja, a tengerentúlon szintén jegyzett Dávid, aki magyar, szlovák, majd nyugat-európai dzsesszklubok, fesztiválok sikerei után 2012-ben már önálló Müpa-koncertet adott, majd az Egyesült Államokban is jelentős sikereket ért el. MTI [2023.04.02.]

