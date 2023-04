Nemzetközi premier! Érkezik a Dirty Slippers Honest kid klipje! A brit slágerlistákra is felkerült dalban George Shilling világhírű producer is szerepel! Március elején hangos volt a hazai sajtó a hírtől: a Dirty Slippers - Honest kid című dala, több brit rádióállomás slágerlistájára is felkerült. Ausztráliától USA-ig pedig számos rádióban bemutatták a zenekar a legendás, londoni, Abbey Road stúdióban felvett dalai közül az elsőt. A sikertörténet folytatódik, április 26-án a Dirty Slippers videóklipje nemzetközi premierekkel debütál többek között USA, Nagy-Britannia, Skandinávia, Franciaország, Brazília, Románia rangos online zenei felületein. Az Honest kid videoklipjét Sárváron, a Nádasdy-vár patinás dísztermében forgatták, ahol Ferenczi Bebi doboshoz és Lobó-Szalóky Lázár énekes-gitároshoz csatlakozott George Shilling producer is, aki készségesen nyilatkozott is a közös munkáról: - Számos fantasztikus zenekarral dolgozhattam az elmúlt évtizedekben, a Primal Scream-tól, Frank Turner-en és a Spencer Davis Group Steve Winwood-ján keresztül a Dire Straits-ből ismert David Knopfler-ig. Mára az egyik kedvenc projektemmé vált a Dirty Slippers, akikkel egy csodálatos angol nyelvű lemez megalkotásán dolgozunk az Abbey Road-on, valamint az évek alatt jóbarátokká is váltunk. Nagyon örülök, hogy az Honest kid fantasztikus daluk klipjében is együtt szerepelünk, boldogan fogadtam el a meghívást és játszottam csellón. Remeknek tartom a végeredményt és remélem mindenkinek tetszeni fog! Megérdemlik, hogy világszerte megismerjék Őket, nem csak Magyarországon. Az Honest kid videóklipje hazánkban pedig nálunk látható először, a zenekart élőben legközelebb pedig május 12-én láthatjuk Ecseren, a Sportpályán, másnap, 13-án pedig Gyulán, a Virágok Fesztiválja nagyszínpadán mielőtt visszatérnek Angliába. [2023.04.26.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.04.26.]

