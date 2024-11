A Liege-i Királyi Filharmonikus Zenekar Magyarországon - három városban koncerteznek A Liege-i Királyi Filharmonikus Zenekar (OPRL) november 22. és 24. között Magyarországon turnézik, Budapesten, Veszprémben és Pécsen lép színpadra. A zenekar jelenlegi zeneigazgatója, a magyar származású Madaras Gergely vezeti az előadásokat, így a koncertsorozat különleges jelentőséggel bír. Koncertek helyszínei és időpontjai Budapest, Zeneakadémia – november 22.

– november 22. Veszprém, Hangvilla – november 23.

– november 23. Pécs, Kodály Központ – november 24. A program: Franck, Elgar és Liszt művei A turné középpontjában César Franck Symphony című alkotása áll, amely tökéletesen bemutatja az OPRL francia-német kulturális identitását. A koncert egyik különleges vendége Várdai István gordonkaművész, aki Elgar csellóversenyével lép színpadra. Emellett Liszt Ferenc Gyászgondola című műve is felcsendül – ez az eredetileg szólózongorára írt alkotás most először hangzik el zenekari átiratban Magyarországon, John Adams 1989-es feldolgozásában. A zenekar és Madaras Gergely – nemzetközi elismertség és magyar kapcsolatok Az 1960-ban alapított, jelenleg 19 ország 97 zenészét foglalkoztató OPRL Belgium francia nyelvű területének egyetlen hivatásos szimfonikus zenekara, otthona pedig a Salle Philharmonique de Liege, Belgium egyik legszebb koncertterme. A zenekar különösen a francia, német és osztrák-magyar zenei repertoárra összpontosít, és a kortárs zeneművek bemutatása is szerves része programjuknak. Madaras Gergely, az OPRL zeneigazgatója számára kiemelt jelentőségű a magyarországi turné, hiszen hat éve dolgozik Liege-ben, ahol a francia-belga zene elkötelezett nagykövetévé vált, ám továbbra is hűen ápolja hazája kulturális örökségét. [2024.11.01.]

