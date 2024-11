Képgalériák • A zenés rendezés titkai - könyvbemutató Megjelent Kero második könyve - megnéztük a bemutatóját A zenés rendezés titkai címmel megjelent Kerényi Miklós Gábor második könyve - megnéztük a könyv bemutatóját a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Meglepően szórakoztató rendezvény volt a könyvbemutató - bár alig-alig szólt ténylegesen a könyvről. Borsi László volt a ceremóniamester, aki egymás után kérte fel a vendégeket zenés produkciókra és beszélgetésekre. A zenés produkciókat Kardffy Aisha és Kerényi Miklós Máté adták elő szólóban, majd duettben is, Kocsák Tibor, majd Fegya zongorakíséretében a Szentivánéji álomból, az Abigélből és a Lévi Story-ból - nagyszerűek voltak, természetesen. A zenés rendezés titkai könyvbemutató képekben - klikk a fotóra

A beszélgetések során először Kiskero olvasta fel az Alexandra Kiadó köszöntőjét, ez lényegében Kero életútjának az összefoglalása volt. Utána L. Simon László ex-államtitkár és ex-múzeumigazgató ismertette a kötetet, sőt fel is olvasott belőle részleteket. Nem tudta eldönteni, hogy tankönyv vagy szórakoztató bestseller, elmesélte viszont, mikor és hol látott Kero-darabokat korábban - de legalább ő volt az egyetlen az este során (Keron kívül), aki tényleg a könyvről mondott valamit… Kocsák Tibor Keronak a Rock Színházra gyakorolt hatásáról beszélt, amikor meghívták őt rendezni, majd a Lady Budapest című musicalről, amit az Operettben mutattak be, de egyébként nem Kero, hanem Somogyi Szilárd rendezte... (ajánlom Csáki Judit kiváló kritikáját az előadásról.) Müller Péter Sziámi az ő kissé csapongó, de nagyon szórakoztató stílusában Kero és az első Sziget kapcsán Kero stílusáról beszélt: a hangerő zavarta az Agrippina bemutató folyamatát, amit Kero az ismert agresszivitásával próbált elrendezni. Később azonban köszönőlevelet írt a hangerő csökkentéséért - pedig a Szigeten nem foglalkoztak ezzel egyáltalán, amint a résztvevők elmondták, talán a szél másfelé fújta a hangot... Müller Péter azt is elmesélte, ahogy Kero később felkérte őt az Elisabeth fordítására – Kero egyébként kicsit később kifejezetten érdekes kiselőadást tartott a fordítások időbeliségéről, nyelvezetéről. Végül Kero beszélt a könyv születéséről: a covid alatt írta a Rómeó kötetet, de a megjelenése után is sokat gondolkozott még a zenés színház működésén, a zene, a szöveg és a mozgás közös csodáján, összefüggésein. Rendszerezni kezdte a gondolatait - lényegében ennek az eredménye ez az új kötet. Borsi kérdésére a csapatépítésről beszélt még, aminek a gyökereit Kero a gyerekkori galerikban találta meg. Kifejezetten agresszív gyerek volt - ki hitte volna, monda ő -, de mindig is csapatban tudott jobban érvényesülni. A bemutató tehát érdekes volt, ha a könyvről nem is tudtunk meg sokat. Ígérem viszont, hogy el fogjuk olvasni, jelentkezünk majd cikkel közvetlenül a könyvről is... Szatmári Péter [2024.11.01.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned)

