Újabb Metallica dalokkal jön Budapestre az Apocalyptica Ismét Metallica dalokat dolgoz fel az Apocalyptica: a finn cselló-metal zenekar idén adta ki mára már legendás, Metallica dalokat feldolgozó albumának második részét, november 25-én pedig Budapesten is bemutatja azokat, a szintén finn modern metal csapat, az Arctis bemutatkozása után. Most ősszel nagyszabású turnéra indul az Apocalyptica, aminek központi eleme természetesen a Plays Metallica Vol. 2 című új album lesz. A több mint 30 éve indult zenekar ezzel a lemezével visszakanyarodott pályafutása első éveihez, amikor a Helsinki Sibelius Akadémia végzőseiként úgy döntöttek, hogy csellón adják elő a nagy thrash négyes leghíresebb csapata, a Metallica dalait – ez volt az a zenekar, amely pár évvel korábban, 1991-ben állítólag 1,6 millió (!) ember előtt játszott a moszkvai Tusinói reptérre szervezett Monsters Of Rock Fesztiválon. Az Apocalypticát alapító Eicca Toppinen így kommentálta az idei lemezzel és a turnéval kapcsolatos hírt: “Hihetetlen, hogy a Metallica még ennyi év után is olyan erőteljesen képes megszólítani az embereket. Az pedig igazán varázslatos élmény, hogy mi a színpadon is meg tudjuk osztani a rajongásunkat a Metallica iránt. Ezúttal a látványosság is új szintet ér majd el, alig várjuk, hogy útra keljünk és remek időt töltsünk el a rajongókkal!” A finn urak rajongása a legutóbbi klipekben is visszaköszön. A két zenekar között egyébként évtizedek óta van élő kapcsolat: a finnek már 1996-ban kaptak előzenekari lehetőséget Hetfieldék előtt, 2000 körül pedig már közösen is színpadra álltak, így adva elő például a The Unforgiven II-t. 2011-ben San Franciscóban közösen, a Metallica vendégeként adták elő a One-t, ami aztán a most megjelent új lemezen is központi szerepet kapott, hiszen ezúttal Hetfield és Trujillo viszonozták a kölcsönt, közreműködve az Apocalyptica által feldolgozott dalváltozatban. Ez pedig ugyan máshogy, de éppen olyan megrázó élményt kínál, mint az eredeti. „Még mindig nem hiszem el, hogy James igent mondott az együttműködésre – mondta el Eicca Toppinen. – Megpróbáltuk minden rendelkezésünkre álló eszközzel látványossá tenni a dalt és a klipet, és a végeredmény filmbe illő lett.” A 10 dalból álló nagylemezen – bár egészen más körülmények között, de – a Call Of Ktulu esetében is közreműködött a Metallica, ugyanis az 1984-es klasszikus feldolgozásában a néhai basszusgitáros, Cliff Burton eredeti basszustémája is hallható. A jó két hónapos, majd’ 50 állomásos turné november 25-én érkezik Budapestre, a Barba Negra Red Stage-en lép fel a finn csapat. A koncerten egy másik finn zenekar, az Arctis is szerepel: a modern metalt játszó csapat három kislemez után november 1-én adja ki első albumát a Napalm Records-nál. a Concerto Music bemutatja: Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2. Tour 2024

2024. november 25., hétfő 19 óra

Budapest, Barba Negra Red Stage

Apocalyptica, Arctis koncertek

Belépő: 12.900 Ft, nov.1-től 14.900 Ft.

Jegyek Fotó: Riki Murto [2024.11.01.] Megosztom: