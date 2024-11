Novemberben Oleanna a Centrál Színházban - jegyek itt November 23-án Puskás Samu fordításában és rendezésében kerül a Centrál Színház színpadára a kérlelhetetlen tollú kortárs amerikai drámaíró, a Pulitzer-díjas és Oscar-jelölt David Mamet Oleanna című darabja. Az áramütésszerű történet, melyben szexuális zaklatással vádolja tanárát egy tanítványa, áthidalhatatlan származási különbségekről és a nemek háborújáról szól. A szakmai mérföldkőhöz érkező tanár, a férfiak és nők közt épp újraíródó szabályrendszerhez kénytelen alkalmazkodni, vagy elveszíteni mindent, amiért eddig dolgozott. Carolt a színház új társulati tagja, A besúgó, illetve Az Árulók című sorozatokból ismert Hermányi Mariann játssza, a professzor bravúros alakítást kívánó szerepében pedig először lép a Centrál színpadára Szabó Kimmel Tamás. John (Szabó Kimmel Tamás) sikeres egyetemi professzor és szerző. Egyik előadás után tanítványa, Carol (Hermányi Mariann) a segítségét kéri, mert rossz jegye nagyban befolyásolja továbbtanulási lehetőségeit. Carol hiába állítja, hogy a férfi tolmácsolásában rendre nem érti az órán elhangzottakat, John nem vállal felelősséget a lány sikertelen dolgozatáért. A beszélgetés végül vitába torkollik, majd Carol távozása után néhány nappal kiderül, hogy szexuális zaklatás vádjával feljelentette Johnt. Az áramütésszerű történet a kiváló professzor és fiatal tanítványának párharca, áthidalhatatlan származási különbségek háborúja. „Ha itt a változás ideje, egy jól elmondott sztorinál nem kell jobb szikra. Mert mindig ott szabadul ki a szellem a palackból, mikor a sztori után beszélgetni kezdünk. Pár hangból pillanatok alatt lesz moraj és a tömeg jövőjéről a tömeg dönt. Az egyenjogúságról, ezen belül a társadalmi rétegek közt tátongó feneketlen szakadékról, meg a nemek harcáról írt darabot David Mamet. Iszonyatosan felbosszantott este, mikor először olvastam. Reggelre tudtam, hogy nagyon szeretem, nagyon fontos. Meg milyen más termőtalaja lehet a katarzisnak, mint az ekkora érzelmek, ekkora erkölcsi dilemmák. Igyekszem létrehozni egy olyan előadást, ami okítás helyett kérdez és hatásvadászat helyett az emberi hatás áldozatait láttatja. Mindnyájunknak jócskán van mit mondani ezekről a témákról, úgyhogy annyit szeretnék elérni, hogy mondjuk is. Egymásnak, bátran. Ez a gyökere a legnagyobb változásoknak.” – nyilatkozta az előadás fordítója és rendezője, Puskás Samu. David Mamet forgatókönyvíró, rendező, író 1947-ben született Chicagóban. Pályafutását színészként és rendezőként kezdte, de aztán kedvet kapott az íráshoz. Három off-off-Brodaway darab szerzőjeként vált ismertté. Az 1984-es Glengarry Glen Rossért Pulitzer-díjat kapott. Sikerét nagyrészt szokatlan színpadi dialógusainak köszönheti: az ún. Mametspeak (Mametbeszéd) pattogó párbeszédekre és profán kifejezések használatára utal. Az Oleanna premierje 1992-ben volt, majd Mamet 1994-ben filmre vitte saját darabját. David Mamet filmes alkotóként is elismert. Ő írta többek között A postás mindig kétszer csenget, az Aki legyőzte Al Caponét és Az ítélet forgatókönyvét, utóbbiért 1982-ben Oscar-díjra jelölték. Jegyvásárlás Fotó: Puskás Dávid [2024.11.01.] Megosztom: