Elhunyt Szörényi Szabolcs, a magyar könnyűzene legendás alakja Életének 81. évében elhunyt Szörényi Szabolcs, a Kossuth-díjas zeneszerző, basszusgitáros, az Illés és Fonográf együttes meghatározó alakja. Szörényi Szabolcsot testvérével, Leventével közösen érte el a magyar könnyűzene csúcsait, miközben dalaival és basszusgitárjátékával generációk számára vált ikonná. Szörényi Szabolcs 1943-ban született Budapesten, és fiatal korában indult zenei pályája. Testvérével már a szobi fiúnevelő intézetben zenélni kezdtek, majd gimnáziumi éveik alatt triót alapítottak, amellyel 1962-ben az országos Ki Mit Tud? verseny elődöntőjéig jutottak. Szabolcs 1965-ben csatlakozott az Illés együtteshez, amely a magyar beat- és rockzene egyik legnagyobb hatású zenekara lett. Az 1966-os Táncdalfesztivál második helyezett dala, a Még fáj minden csók, majd az 1968-as fődíjas Amikor én még kissrác voltam emelte az együttest a legnépszerűbb hazai zenekarok közé. Az Illés a hatvanas-hetvenes években a társadalmi kérdéseket boncolgató dalaival lett a lázadó fiatalok meghatározó hangja. Szörényi Szabolcs jellegzetes basszus hangján énekelte az Az ész a fontos, nem a haj című dalát, és olyan népszerű slágereket írt, mint a Miszter Alkohol vagy az Újra itt van. A Fonográf együttes, amelyben 1974-től zenélt, a magyar rock és folkrock egyik legsikeresebb zenekara lett. Szörényi Szabolcs ezzel a formációval is számos sikert aratott, majd 1984-es búcsúkoncertjükkel visszavonult a színpadtól. Ettől kezdve zenei rendezőként is aktívan dolgozott, például az István, a király rockopera 1984-es hanganyagán, amely hatalmas sikert ért el. Pályafutása elismeréseként 2000-ben Kossuth-díjat, 2012-ben Budapestért Díjat kapott, és 2018-ban Budapest XIII. kerületének díszpolgára lett. Szörényi Szabolcs munkásságával és életművével kiemelkedő szerepet játszott a magyar könnyűzenében, emlékét és hatását a mai zenei élet is örökre őrizni fogja. [2024.11.02.]

