Jön a TÁNC XXV. Nemzetközi Kortárs Fesztivál Minden eddiginél gazdagabb és színesebb programkínálattal, különleges külföldi produkciókkal, az elmúlt évad válogatott hazai előadásaival és koncertekkel vár mindenkit Veszprém legnagyobb tradícióra visszatekintő fesztiválja. Idén a szervezők köztéri és ingyenesen látogatható előadásokkal is készülnek, hogy minél több ember csatlakozhasson a táncművészethez az Európa Kulturális Fővárosa évadban. Május 14-én, a fesztivál 0. napján a Forte társulat A helység kalapácsa című előadását tekinthetik meg az érdeklődők a Hangvilla nagytermében. Az előadáson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ezen a napon nem csak este érdemes kimerészkedni a városba, hiszen már egészen délutántól kezdve akad majd látnivaló. A veszprémi Kossuth utcán 15 órától a TrappTop Flotta csapata mutatja be A Nap és a Hold elrablása című darabját, 17 órától pedig a Kabóca Bábszínház tart majd előadást Nyakigláb Artisták a Porondon címmel. A fesztiválon nem csak az ifjúság kap betekintést a táncművészetbe, hiszen a szervezők meghívták Mészáros Máté A távolság mechanikája – Közös tér című előadását is, amit május 16-án lehet megtekinteni a Hangvilla előtti téren. Május 19-én, 16 órától szintén a veszprémi Kossuth utcán, a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói mutatják be hely specifikus darabjukat Lordok táncát. Május 20-án, 17 órától, újra a Hangvilla előtti teret lepik el a táncosok, ekkor lehet megtekinteni ugyanis a Goda Gábor–Artus, Hajótöröttek című előadását. A fesztiválon bemutatott szabadtéri előadások ékköve egyértelműen a Compagnie Belova-Iacobelli társulata Sisypholia című darabja lesz. Sziszüphosz mítoszából kiindulva egy különös bábalakot képzelhetünk el, akinek fő kellékeleme egy gigantikus, ruhákkal teli labda, melyet a Kossuth utcán görgeti végig, bevonva a járókelőket is a darabba. Az előadást késztszer, május 16-án és 17-én is 16 órától tekinthetik meg az érdeklődők. A fesztivál közel harminc előadása közül három bekerült a 10. Színházi Olimpia programjába is. A Francia Baro d’evel ’Là’, a belga Compagnie Belova-Iacobelli ’Tchaïka’ című előadása, valamint a sepsiszentgyörgyi M-Stúdió ’Lift’ darabja is indul a világszínház egyik legnagyobb és legrangosabb eseményének díjaiért. A Fesztivál a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával valósul meg.



Jegyek elővételben megvásárolhatóak az atancfesztivalja.hu weboldalon, vagy a Hangvilla Veszprém jegypénztárában. [2023.05.03.]

