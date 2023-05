A Motörhead sztárja és a skót kalózmetálosok is Alsóörsre jönnek! Bár a nyár hivatalos berobbanására még várni kell egy kicsit, hangolódni viszont már van mivel – végre teljes a 2023-as Fesztivál line up-ja! Az idén jubiláló, 15. fesztiválra ráadásul az ütős hazai felhozatal mellett külföldi sztárok is érkeznek: Balaton-partot választotta a Motörhead egykori gitárosa, és az Alestorm legénysége is! Harmincegy évet húzott le Lemmyvel minden idők egyik legnagyobb hatású hardrock zenekarában – most pedig a TÁBOR Fesztiválra hozza a legendás Motörhead nótákat Phil Campbell. De nem csak ő ugrik át a szigetország rockszínpadáról: ugyancsak Alsóörsön fesztiválozik idén a szinte külön univerzumnak számító skót kalózmetál brancs, az Alestorm is. A brit delegáció mellet természetesen idén is jelen lesz a hazai rock- és metálszféra krémje, többek között a nemrégiben fél Európát bejárt Tankcsapda, a jövőre születésnapot – ráadásul kereken fél századot – ünneplő hazai alapvetés, az EDDA Művek, valamint a Lord, a Pokolgép, és a Road. A fiatalabb korosztály képviseletében meg olyan állócsillagok izzasztják majd a közönséget, mint a Leander Kills, az újra turnézó AWS, vagy éppen az Alvin és a Mókusok. És még tényleg nagyon sokan mások.. Ráadásul azon túl, hogy a fesztivál a hazai rock élet meghatározó helyszíneként minden nyáron masszív zenei programot kínál, ez az a hely, ahol képtelenség unatkozni: közvetlen Balaton-part, rengeteg gasztronómiai élmény, motoros-, sport- és gyerekprogramok várják azt, aki az éjjeli koncertdömping után nappal is talpon bír maradni. Ne maradj le Te sem a nyár legnagyobb rock „házibulijáról” a Balaton parton! Early bird bérletek és további információ: www.taborfesztival.hu

Gyere el Te is Magyarország legnagyobb rockházibulijára augusztusban a Balaton parton! Elővételes jegyek a ROCK1.hu online hálózatában már kaphatók!

[2023.05.11.]

