Egyedülálló élmények, különleges programok a Városmajorban

Idén nyáron közel ötven különböző műfajú, izgalmas és változatos programmal várja régi és új nézőit a Városmajori Szabadtéri Színpad: zenés- és prózai előadások, operett, táncprodukciók, látványos gyerek- és felnőtt koncertek, hangulatos séták és egy premier előtti filmvetítés. Az idei évad kiemelt eseménye az Oscar-díjas Még egy kört mindenkinek című, Thomas Vinterberg-film színpadi adaptációja, az Orlai Produkciós Irodával koprodukcióban készülő előadás bemutatója lesz.

A színházimádók megbízható nyári mekkájaként is közismert Városmajori Szabadtéri Színpad műsorán számtalan klasszikus prózai előadás, köztük vígjátékok, groteszk és tragigroteszk színdarabok, drámák kerülnek színre. A 2023-as évadot egy nagyszerű páros nyitja meg a hangulatos park árnyékában: Pokorny Lia és Ötvös András. A Válótársas humorral és rögtönzésekkel teli, könnyed párkapcsolat-gazdagító előadás, amely kiváló kikapcsolódást jelent minden korosztály számára.

A nyár folyamán az Orlai Produkciós Iroda több előadását is láthatja a közönség a majorban: egy élethosszon át tartó szerelmes levelezésnek lehetnek szem- és fültanúi Hernádi Judit és Gálffi László előadásában, a Love Letters-ben. Június 29-én Laurent Baffie szédületes komédiája, a Tok-tok, avagy hogy pattog a kocka? jelenthet könnyed nyár esti kikapcsolódást mindenkinek. A nézők egy csapatnyi ismeretlen embert követhetnek nyomon bezárva egy világhírű pszichiáter előszobájába. Friss házasok közös életének első lépéseit ismerheti meg a közönség augusztus 16-án Neil Simon Mezítláb a parkban című darabjának színpadi változatában.

Rényi Ádám keserédes, abszurd és meglepő történeteinek hőseit és antihőseit A hosszú élet titkában négy színész kelti életre egy sokszínű, sokhangulatú, nevetésben és könnyekben is gazdag, különleges előadásban. Július 25-én a L’art pour l’art Légitársaság repíti a nézőket oda, „ahova a végén megérkeznek”. A felhőtlen szórakozást a már jól bevált személyzet garantálja: Dolák-Saly Róbert, Pethő Zsolt, Szászi Móni, valamint a sok más járaton már bizonyított, Jászai Mari-díjas stewardess, Stefanovics Angéla. A Játékszín Nyolc Nő című előadásában a világtól elzárt nők próbálnak egy gyilkosságot megoldani; a gyilkos köztük van, de melyikük lehet az? A fajok eredetét a színészek improvizációit felhasználva Tasnádi István írta, az evolúciós problémákat feszegető darab sok humorral fűszerezett. Levi Strauss karrierjét, avagy a farmernadrág, a blue jeans születését meséli el Jávori Fegya – Kállai István & Gábor – Müller Péter Sziámi: Lévi Story! – A Farmerkirály című klezmer musicalje. Az előadásban gyönyörű dallamok, vérpezsdítő ritmusok, szívhez szóló klezmer muzsika ragadja magával a nézőt. A Miskolci Nemzeti Színház egy nagy klasszikust, az 1997-es magyar filmvígjáték színházi adaptációját hozza el a fővárosi kultúrafogyasztók számára, Ray Cooney A miniszter félrelép című vígjátéka mosolyt csal minden néző arcára.

Idén a városmajori deszkákra a Monarchia Operett az egyik nagy sikerű előadásával, a 120 perc a Föld körül című gálaestjével érkezik, a Fórum Színház pedig A feleség negyvennél kezdődik című produkcióval. Szinte már hagyomány, hogy a Dumaszínház fellépői is vendégeskednek a budai színpadon, 2023 nyarán Hadházi László, Kovács András és Bödőcs Tibor önálló estjeit láthatja a közönség.



A tánc ezen a nyáron sem maradhat ki a Városmajori Szabadtéri Színpad repertoárjából, a műfaj kedvelőinek örömére Franciaországból nyolc afrikai táncossal érkezik a világhírű Nagy József (Josef Nadj) koreográfus egyik leghíresebb produkciója, az OMMA. Az előadás a tánc gyökereihez nyúlik vissza, melynek a mozgás a lényege, s az univerzum a horizontja. A Duda Éva Társulat pedig egy élőzenés akrobatikus táncelőadást mutat be, a RAMAZURI július 31-én lesz látható.

A 2022-ben fennállásának 100. évét ünneplő budai játszóhely 2023-as évadának alappilléreit a színházi előadások adják, az idei évadban csatlakozva a 10. Színházi Olimpia programsorozatához két külföldi színházi produkció is színesíti a repertoárt: a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata Keresztes Attila rendezésében, Sebestyén Aba főszereplésével mutatja be A nép ellensége című Ibsen-darabot, míg Shakespeare Hamlet drámájának feldolgozása, az Apropó, Hamlet! (HAMLET á l’impératif) új fordításban az Avignon-i fesztiválról érkezik Budapestre, Olivier Py rendezésében.

Visszatér és kétszer is látható lesz a centenáriumi évad nagysikerű saját darabja: az intézmény, a park, valamint a környék elmúlt 100 évét bemutató, Nyáry Krisztián és Horváth János Antal által írt Az eszméimet nem cserélem - Titkos irodalmi mulatság és kesergés. De sor kerül idén is egy, az Orlai Produkciós Irodával koprodukcióban megvalósuló saját bemutatóra is július 21-én. Az Oscar-díjas Még egy kört mindenkinek című, Thomas Vinterberg-film alapján készült előadás lesz az idei évad kiemelt eseménye.

Új névvel és koncepcióval folytatódik a közönség és a szakma által egyaránt kedvelt színházi esemény, a 2022-ben 10. jubileumát ünneplő Városmajori Színházi Szemle. Az új helyszínnel és kibővített műsorral megújult és tovább gondolt rendezvénysorozat 2023-tól a SZEMLE+ nevet viseli, s a Városmajori Szabadtéri Színpad mellett a margitszigeti Kristály Színtér is helyet ad majd az előadásoknak augusztus 28. és szeptember 10. között. A kivételes rendezvénysorozat elsődleges célja továbbra is az, hogy a fővárosi nézőknek olyan előadások is elérhetővé váljanak, amelyek megtekintéséhez alap esetben több száz kilométert kellene utazni vidékre vagy a határon túlra.

A SZEMLE+ a Városmajorban Czajlik József rendezésében Barta Lajos Szerelem című előadásával startol augusztus végén. A nagyváradi Szigligeti Színházból egy kellemes kikapcsolódást, felszabadult szórakozást és a nézőtéren közös éneklést ígérő, nagyszerű filmadaptáció, Márton Gyula Csinibabája érkezik Novák Eszter rendezésében. Elise Wilk Eltűntek című drámája egy erdélyi szász család történetét meséli el 1945-től napjainkig Sebestyén Aba rendezésében a Yorick Stúdió vendégjátékában. A Budaörsi Latinovits Színház Heinrich Böll és Bereményi Géza Katharina Blum elvesztett tisztességét állítja a városmajori színpadra a programsorozat részeként. Egy lenyűgöző felnőtteknek szóló rémvarietével vagy junk operával mutatkozik be a tatabányai Jászai Mari Színház. A Jógyerekek képeskönyve Dr. Heinrich Hoffman, a frankfurti elmegyógyintézet főorvosának 1845-ben, fiának írt mesekönyvének színpadi változata. A programsorozat városmajori részét szeptember 9-én, szombaton Hunyady Sándor Feketeszárú cseresznyéje zárja a Miskolci Nemzeti Színház előadásában.

A Kristály Színtérben a kamaradarabok sorát Béres Márta One-girl Show-ja, egy csodálatos vajdasági színésznő életének mozaikképeit bemutató előadás nyitja meg augusztus 29-én. Göndör László a karantén közepén úgy döntött, hogy odaköltözik a nagymamájához, az együtt töltött 32 nap beszélgetéseiből és visszaemlékezéseiből született a Nagymamával álmodtam című, rendkívül izgalmas darab. A fővárosi Centrál Színházból érkezik Balsai Móni előadásában Willy Russell remekbe szabott, szívmelengető és sziporkázóan humoros sikerdarabja, a Shirley Valentine. A több díjat nyert, Tar Sándor novellái alapján készült A mi utcánk Köles Ferenc előadásában a Pécsi Nemzeti Színházból érkezik a Margit-szigetre. Mészáros Piroska saját élményeit osztja meg a Call girl című stúdió előadásában arról, hogy milyen két lábbal a földön élni, és hogyan találta meg a helyét színésznőként egy multinacionális cég call centerében. Szeptember 10-én a teljes SZEMLE+ programsorozatot Elfriede Jelinek Árnyék (Eurüdiké mondja) című darabja zárja a Kristály Színtérben.

A színház 100 éves múltját és Budapest első közparkjának történetét mesélik el a Budasteppel közösen indított tematikus séták, amelyek a nyár folyamán „végig vezetve a résztvevőket a történelem viharain” bepillantást engednek a színház kulisszái mögé is.

A változatos dallamok, a komoly- és könnyűzene kedvelői sem maradnak városmajori program nélkül a nyáron. Olyan neves magyar előadók és zenekarok lépnek színpadra a Városmajorban, mint az idén is visszatérő Palya Bea, vagy a 2021-ben hatalmas sikerű koncertet adó Benkó Dixieland Band. Július 6-án az autentikus zsidó dallamokért a Budapest Klezmer Band felel majd, Szinetár Dóra vendégszereplésével, míg augusztusban együtt ünnepelhetik a nézők Horgas Eszter pályafutásának elmúlt 30 évét, a gálakoncerten Falusi Mariann lesz a vendége.

A kisebbeket is koncertek várják a Városmajorban, fellép a Kaláka, az Alma együttes és a megunhatatlan Halász Judit. Az agyafúrt kisegér, Rumini Ferrit-szigeten átélt kalandjait pedig a Pesti Művész Színház tolmácsolásában láthatják a gyerekek. Az elmúlt évek hagyományait és sikereit folytatva idén nyáron is premier előtti filmvetítést tart a színház az évad során, Tristan Séguéla Egy boldog ember című francia vígjátékát láthatják a mozgókép szerelmesei eredeti nyelven magyar felirattal.



Szabad Tér Színház

Fotó: Petró Adri

[2023.05.29.]