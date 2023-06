Gratulálunk! Ezt a zenekart választották az év produkciójának az Artisjus díjátadóján Török Ádám és Menyhárt János életműdíjat kapott Idén is kiosztották könnyű- és komolyzenei kategóriákban az Artisjus-díjakat: összesen tizenkét zeneszerző, szövegíró, valamint alkotói közösség munkáját ismerték el. Menyhárt János életműdíjat, Török Ádám pedig posztumusz életműdíjat kapott a szerzői egyesülettől, a többi könnyűzenei kategóriában Szendőfi Péter, Molnár Tamás, Takács Dorina (Deva), Vörös Cintia (Sisi), valamint a godfater. és a Nagy Emma Quintet tagjai vehették át a díjat június 5-én a Magyar Zene Házában. A komolyzene területéről Balogh Máté, Kutrik Bence és Dobri Dániel részesült az elismerésben. Az év magyarnóta-szerzője Horváth Péter lett. Az Artisjus 23. alkalommal díjazta a legkiválóbbnak ítélt kortárs zeneszerzőket és szövegírókat azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a sikeres zenei produkciókra és az ezekbe fektetett szerzői munka jelentőségére. Az elismerés presztízse többek között abban rejlik, hogy a pályatársak ítélik oda a díjakat a kitüntetett művészeknek. Ezúttal is az Artisjus szerzőkből és egy zeneműkiadóból álló vezetősége döntött a díjazottakról, a könnyűzenei alkotók kiválasztását külön szakmai bizottság - nevezetesen Bágyi Balázs, Both Miklós, Jónás Vera, Kocsák Tibor és Sebestyén Áron - készítette elő. A könnyűzenei junior kategória idén több szempontból is kivételes: most először kapta mindhárom díjat női alkotó vagy női dalszerző vezetésével működő csapat, emellett a 22 éves Takács Dorina (Deva) az Artisjus-díj történetének legfiatalabb egyéni díjazottja. Menyhárt Jánost életműdíjjal, Török Ádámot posztumusz életműdíjjal, Szendőfi Pétert az év könnyűzeneszerzője címmel, Molnár Tamást pedig az év könnyűzenei szövegírója díjjal tüntették ki. Az év produkciójának Tátrai Tibor supergroupját, a godfater. zenekart választották. Junior Artisjus-díjat kapott Takács Dorina (Deva), Vörös Cintia (Sisi), valamint a Nagy Emma Quintet tagjai, azaz Nagy Emma, Cseh Péter, Dénes Ábel, Klausz Ádám, Oláh Krisztián. Az év magyarnóta-szerzője Horváth Péter lett. Az év komolyzenei műve kategóriában idén két alkotást is díjaztak: Balogh Máté Sinfonia Nr. 1, valamint Kutrik Bence Tavasz-esti dal című műve érdemelte ki az elismerést. A komolyzenei Junior Artisjus-díjat Dobri Dániel kapta. 2023-ban az alábbi kategóriákban osztottak ki Artisjus-díjakat: Kategória Díjazott Könnyűzenei alkotói életműdíj Menyhárt János Török Ádám (posztumusz) Az Év Könnyűzeneszerzője Szendőfi Péter Az Év Könnyűzenei Szövegírója Molnár Tamás Az Év Produkciója godfater. Az Év Junior Könnyűzenei Alkotója Takács Dorina 'Deva' ’Sisi’ Vörös Cintia Az Év Junior Könnyűzenei Alkotói közössége Nagy Emma Quintet Az Év Komolyzenei Műve Balogh Máté: Sinfonia Nr. 1 Kutrik Bence: Tavasz-esti dal Az Év Junior Komolyzenei Alkotója Dobri Dániel Az Év Magyarnótaszerzője Horváth Péter Az Artisjus irodalmi díjak kihirdetésére előző héten került sor. Az irodalmi nagydíjat Darvasi László kapta, a többi irodalmi díjazott Visky András, Babics Imre, Herczog Noémi és Bene Sándor. Az irodalmi díjasokról szóló sajtóanyag itt található. [2023.06.06.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje KOMOLY HITEL MINDENKINEK szolgáltatás [2023.06.03.]

