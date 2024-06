Musical szupersztárok június 18-án a Margitszigeten Izgalmas estére készülhetnek a musical rajongók június 18-án, amikor Bradley Jaden, a West-End színpadainak ragyogó csillaga, egyedülálló koncertet ad sztárvendégeivel a Margitszigeti Színházban. A musicalénekes csillag sztárvendégei Zizi Strallen a Londoni West-end vezető színésznője és Sándor Péter a magyar musical sztár lesznek. A tehetség útja Londonból a nagyvilágba Bradley Jaden számos jelentős színházi elismerést zsebelt már be, első nagy áttörését a “Les Misérables” (Nyomorultak) musical adaptációjának West End-i előadásán érte el, ahol kezdetben a karizmatikus forradalmár, a demokratikus szabadság és egyenlőség egyik leglelkesebb híve, Enjolras karakterét formálta meg, majd nem sokkal később Javert felügyelő szerepében állt közönség elé. “Színészként vannak álmaink és törekvéseink, olyan dolgok, amelyeket szeretnénk elérni. Az én álmom mindig is az volt, hogy a Les Miserable társulatában játszhassak” – nyilatkozta Baradley Jaden egy korábbi interjújában. “A teljes zenekart hallva – csak úgy folynak a könnyeim… Hihetetlen érzés hallani a társulatot, ahogy a “One Day More” -t énekli mögöttem – minden alkalommal érzem, ahogy a libabőr végigfut a hátamon” – tette hozzá. Sándor Péter a hazai színpadok csillaga Bradley Jaden mellé a színház egy olyan karakteres és tehetséges hazai művészt hívott vendégül, aki méltó partnere lesz a sztárnak. Sándor Péter előadásmódja jellegzetesen szenvedélyes, mélyen kifejező, melyet a retorika, az intonáció, a ritmus, a testbeszéd, a csendek, a látvány és a zeneiség átgondolt eszközei tesznek egyedivé. A koncerten énekel majd többek között a Jekyll és Hyde és a La mancha lovagja című musicalekből. A londoni Mary Poppins – Zizi Srallen – Budapesten Zizi Strallen, brit színésznő leginkább a Mary Poppins című musical címszerepében nyújtott alakításával vált híressé. Első fontosabb szerepe Meg Kincaid karaktere volt a Merrily We Roll Along c. musicalben, legutóbb pedig a Sunset Boulevard koncertprodukciójában lépett színpadra. Egy est, amely minden színházi rajongó számára kötelező A Trieszt, New York és London után a Margitszigeti Színházba érkező produkció nem csupán újabb állomása Jaden zenei karrierútjának, hanem egy különleges alkalom, ahol a művész eddigi pályafutásának csúcspontjait eleveníti fel dalok és történetek formájában. A produkció Jaden karrierjének egyik csúcspontja, hiszen ez lesz az első alkalom, hogy a Broadway-n és Budapesten is megcsillogtathatja tehetségét. A műsorban helyet kapnak a legismertebb musical slágerek, olyan darabokból, mint a Szépség és a szörnyeteg, a Shrek, a Wicked, My fair lady, a La mancha lovagja, az Operaház fantomja, a West Side Story és a Nyomorultak.



