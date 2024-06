Harmónia otthon, harmónia a színpadon A Fáklya Rádió Cool-Túra című műsorába június 13-án Feng Ya Ou zenész lesz Biró Zsolt vendége. A művésznek egyébként a felesége is szakmabeli, így biztos, hogy a színésznő-énekesnő Békefi Vikiről is sok szó esik majd. Érdekes, izgalmas beszélgetésre van kilátás, csak úgy, mint általában, ha a Cool-Túráról van szó. Mivel a művész-házaspárnak kicsi gyermeke van, a stúdióba most csak Ya Ou tud majd jelen lenni, de mivel Vikivel amúgy is egy húron pendülnek szinte mindenben, megfelelően képviseli majd a nejét is. Hiszen kevés olyan zenészpár van, akiknél a színpadon és a magánéletben is ilyen nagy az összhang. A jelenleg épp a hagyományos esküvőjét szervező házaspár annak idején egyébként a színpadon ismerkedett meg a Sztárban Sztár leszek! című műsorban, ahol mindketten versenyzők voltak. Tavaly pedig már kislányuk, Liza érkezését köszöntötték a „Várnak rám” című szerzeménnyel, amelyet egy alkotói csend követett, miután a szülői lét vette át a főszerepet. Élvezték is annak minden pillanatát, hiszen ez az időszak a babának, a mamának és a papának is roppant meghatározó. Idén viszont már a másik nagy szenvedély, a zene is újra előtérbe került a házaspárnál. Ezúttal együtt vonultak stúdióba, hogy szerelmüket megünnepelve készítsék el a „Mennyire legyek még” című új dalukat. Ez a felvétel pedig egy igazi latin virtussal átitatott, táncra csábító dallal, amelyben mind a ketten tökélesen belehelyezkedtek. A dalhoz klipet is forgattak, amelye éppen olyan vidám, lendületes és őszinte, mint a két művész szerelme. „Lényegesen megkönnyíti az őszinteségi faktort az, hogy az életben is egy párt alkotunk, de azért ennek vannak nehézségei is. Tekintve, hogy mindketten eléggé maximalisták vagyunk, előfordul, hogy kicsit több ideig tart dűlőre jutni bizonyos kérdésekben. Mondjuk úgy, hogy ha „idegennel” dolgozik az ember, előbb hajlandó kompromisszumokra” – mesélte az énekes a családon belüli alkotói folyamatokról, amelyekről sugárzik, hogy ennyire jól szinte még soha nem érezték magukat a színpadon, a stúdióban, és egyáltalán. A párosból tehát Ya Ou lesz június 13-án, csütörtök este 20 órától Biró Zsolt vendége a Fáklya Rádió Cool-Túra című magazinjában, amelyet a www.faklyaradio.hu linkre kattintva hallgathattok, vagy akár élőben is nézhetitek a beszélgetést a twitch.tv/faklyaradio oldalon. Higgyétek el, most is hiba lenne kihagyni! [2024.06.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.06.12.]

