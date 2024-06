Helyszínváltozás! Az Arénában lesz a Five Finger Death Punch koncert

A multi-platina eladásokkal rendelkező hard rock zenekar, a FIVE FINGER DEATH PUNCH bejelentette a július 9-i, budapesti koncerthelyszínének megváltoztatását. A nagy érdeklődésre való tekintettel a teltházassá vált Barba Negra helyett a zenekar a Budapest Arénában fog fellépni, és így minden magyar rajongó részt tud venni a koncerten. Az Five Finger Death Punch jelenleg Európában turnézik showjával, valamint fellépnek a legnagyobb fesztiválokon. Emellett a Five Finger Death Punch továbbra is a Metallica M72 erópai stadionturnéjának előzenekara. Az 5FDP koncertjein, beleértve a budapestit is, az ICE NINE KILLS az előzenekar.

A megvásárolt jegyek változatlan formában érvényesek - és mostantól ülőhelyek is kaphatók.

A július 9-i, Budapest Arénában megrendezésre kerülő 5FDP show jegyei már kaphatók a livenation, a funcode és a rock1 oldalakon. A korábban megvásárolt Barba Negrás jegyek változatlan formában érvényesek a Budapest Arénába.

A 5FDP nemrégiben kiadta a 9. albumuk, a 2022-es Afterlife deluxe verzióját. Az album négy bónusz számot tartalmaz. 3 dal - a The End, a Judgement Day és a Thanks For Asking akusztikus verzióit -, valamint egy új dalt, a This Is The Way-t, a 2021 -ben elhunyt legendás rapper, DMX közreműködésével. Jelenleg ez a dal 2. helyen áll az amerkai Rock Rádiós listán, megjelenésekor pedig vezette Billboard Hard Rock listáját, ezzel ez a zenekar 17. listavezető, és 35. top10-es száma.

A Five Finger Death Punch nem csupán egy többszörös platinalemezes, listavezető hard rock banda, hanem elképesztően energikus koncertjeikről és elismerésre méltó zenéjükről (több, mint 9 milliárd streaming) is ismertek. Az 5FDP az elmúlt 5 évben szilárdan tartotta top 3-as helyét a Billboard Hard Rock listákon. Ezidő alatt a banda rekordnak számító tíz #1-at is felhalmozott egymás után a Billboard rock játszási listáján, ami a Mainstream Rock Airplay történetének leghosszabb listavezető sorozata. 2007 óta az 5FDP 28 Top10-es kislemezzel, és 15 #1 dallal büszkélkedet, továbbá nyolc stúdióalbumot adott ki, amelyek közül hét RIAA arany vagy platina minősítést kapott, valamint két listavezető Greatest Hits albumuk is megjelent már. Az alapító gitáros, Báthory Zoltán nemrégiben karakterként bekerült az ikonikus Call of Duty videojáték-sorozatba, ami újabb jelentős teljesítmény a banda egyre növekvő örökségében. Ezenkívül az 5FDP számos amerikai és nemzetközi díjat és kitüntetést kapott.

Az egyik legismertebb zenei névvé vált 5FDP gyakran játszik a jelentős fesztiválokon, és megtölti az arénákat szerte a világon. A hűséges globális rajongótáborral a banda folyamatosan bizonyította elkötelezettségét a világ változása iránt azzal, hogy folyamatosan jelentős összegeket gyűjt különböző szervezetek számára.

