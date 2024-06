Corey Taylor jött, látott, zúzott, győzött Június 5-én adta Budapesten régóta várt és jó előre beharangozott koncertjét Corey Taylor, a Slipknot énekese és a Stone Sour alapítója, ezúttal szólóban. Az előzenekar a 2011-ben alakult dán Siamese volt. Jó kis zúzós műsorral melegítették be a közönséget, az egyik különlegessége a műsoruknak, hogy a negyedik dalnál hegedűk is előkerültek, és ezt ötvözték gitárral illetve énekkel, hörgéssel. Várom őket vissza headlinerként. Szokásos szünet következett, szép számmal összegyűltünk, szinte teltházas volt a Barba Negra Red, gyorsan előre is szaladtam még a szünetben, hogy legyen helyem. Corey Taylor és Siamese koncert képekben - klikk a fotóra

Corey Taylor szinte berobbant a színpadra széles mosollyal az arcán, azonnal belecsapott a zúzásba. A magas hangokat is hibátlanul hozta, pedig meg volt fázva (a következő, romániai állomást le is mondta), szerencsére nálunk még maximumom teljesített. Olykor meglocsolta a közönséget némi folyadékkal, a tízedik sorból nem tudtam megállapítani, hogy sör vagy víz, de a közönség élvezte. Ha már közönség, a hangulat száz százalékon pörgött végig, mosh pit, circle pit, minden is. Az egyik mókás eleme a koncertnek, amikor „figyeljetek gyerekek” felvezetéssel a spongyabob betétdalt játszotta el, persze sajátos feldolgozásban. Ami meglepő volt, hogy ezt is kívülről fújta a közönség. Közben egy kis intermezzóval Christian gitárosuk születésnapjáról is megemlékeztünk egy közös Happy Birthday eléneklésével, Corey vezényletével. Ezt követően még jó néhány zúzosabb tétel következett. A koncert második felében a feleségének írt lírai dalt (Home) a színpad szélén, a takarásban álló feleségének ajánlotta, énekelte, aki, hogy idézzem; hét évvel ezelőtt megmentette az életét. Megszabadította a démonaitól, és ha nem lenne a felesége, akkor ő sem lenne itt velünk. El is érzékenyült a feleségének intézett szavai közben, majd következett az említett dal. A műsor nagyjából fele egyébként Slipknot és Stone Sour feldolgozásokból állt, ha már anyazenekarai, akkor a közönség igényeknek is meg kell felelni, de nincs is ezzel baj. Így volt ez a lírai dalt követően is, három feldolgozással zárult a koncert, szépen zúzott a tömeg mindhárom záró tételre. Zúzos, különleges atmoszférájú, koncert volt, újabb bakancslistás előadom pipálhattam ki, elégedetten távoztam. Köszönjük a szervezést a Live Nation csapatának! Balázs Adrienn

Fotó: Petró Adri Videók Setlis

1. Post Traumatic Blues

2. Made of Scars (Stone Sour song)

3. Black Eyes Blue

4. We Are the Rest

5. Song #3 (Stone Sour song)

6. Beyond

7. Before I Forget (Slipknot song)

8. SpongeBob SquarePants Theme (Painty the Pirate & Kids cover)

9. Snuff (Slipknot song)

10. From Can to Can't (Corey Taylor, Dave Grohl, Rick Nielsen & Scott Reeder cover)

11. Talk Sick

12. Home

13. Midnight

14. Through Glass (Stone Sour song)

Encore

15. The Killing Moon (Echo & the Bunnymen cover)

16. 30/30-150 (StoneSour song)

17. Duality (Slipknot song) [2024.06.21.]