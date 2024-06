Happy Gang V1tamin koncerttel segít a nehéz sorsú madari családon Happy Gang, FLM, Szandi, Gyurász Ilda, Sanci & Victoriya is fellép majd a madari labdarúgópályán tartott június 15-i koncerten. A bevételből, ill. az esetleges további önkéntes adományokból egy új faházat építenek egy nehéz sorsú madari családnak. A 40 éves Radocha Zsuzsanna egyedül neveli három gyermekét, akik közül ketten különféle egészségkárosodásokkal élnek. Mindezektől függetlenül azonban mindhárman tehetséges fiatalok. A család helyzetének javítását az Angyali Kezek (Anjelské ruky) szervezet vette a szárnyai alá. Még az év elején pénzgyűjtést indítottak a részükre. Kallós Belokostolská Daniela, a szervezet nővére és mindenese kérdésünkre válaszolva elmondta, mintegy 8000 euró gyűlt össze a transzparens számlaszámon. Ezzel már a család jelenlegi lakhatásán is tudnak javítani, így például hamarosan bevezetik a vezetékes vizet a már meglévő, de rossz állapotban lévő házukba. Időközben kiderült, hogy nem a régi épület tatarozása lenne a megoldás, hanem egy új, kisebb faház építése, amelyet a vertfalú ingatlan mellett húznának fel. Ennek érdekében szervezte meg az Angyali Kezek a június 15-i jótékonysági koncertet, amelyre 7000 euró gyűlt össze különböző magánadományokból. A szombati napon már 17.00-tól várják a családokat a madari labdarúgópályán, ahol étel- és italfogyasztási lehetőség mellett különféle gyerekprogramok is lesznek, például fellép majd Gizi bohóc. A 19.00 és 24.00 között zajló koncertsorozaton fellép majd V1tamin és Hoffer Dani, azaz Happy Gang ft. FLM, Gyurász Ilda, Sanci & Victoriya és Szandi. A műsor házigazdája Rák Viki lesz. [2024.06.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.06.12.]

