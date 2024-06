Európa egyik legkülönlegesebb elektronikus zenei helyszíne idén Yettel Colosseum néven újul meg a Szigeten Az ókori amfiteátrumokat idéző díszletével az egyik leglátványosabb építmény, az alternatív elektronikus zene nemzetközi krémjét és hazai kedvenceit felvonultató programjával pedig egy kihagyhatatlan partiközpont a Szigeten a Yettel Colosseum. Idén a kívül-belül izgalmas dizájnelemek és a legkorszerűbb hangtechnika mellé egy extra, látványos fénydekorációt is kap Európa egyik legkülönlegesebb elektronikus zenei helyszíne. És ami a legfontosabb, már itt is teljes a fellépők sora: jön – mások mellett - Richie Hawtin, Honey Dijon, Ellen Allien, Sven Väth, Nico Moreno vagy a Måneskin basszusgitárosa, VICTORIA, ezúttal szólóprojektjével. Tavaly új korszakába lépett, idén a Yettel támogatásával még tovább szépül a Sziget – a Hello Wood nemzetközi hírű építésziroda által megálmodott - parti-amfiteátruma. A Yettel a fesztivál hivatalos telekommunikációs partnereként - az ikonikus helyszín mellett - a teljes területen megerősített hálózattal várja a fesztiválozókat. Az exkluzív külsőbe öltöztetett helyszínen új értelmet kapott a bulizás fogalma, a monumentális gladiátorfejbe ültetett Dj pult, a megnövekedett tánctér, a tökéletes hanghatás mellett tovább bővül a látványvilág, melyet több mint száz, nagy teljesítményű intelligens lámpa, valamint pásztázó és derítő fények tesznek teljesebbé. A Yettel Colosseum minden nap déltől indít és tart hajnal 5-ig, szombaton pedig 6-ig. Egy olyan programsorozat tehát, ami este 11-től még bőven hozza a partikat, ami azért is figyelemre méltó, mert a Sziget napijegy ekkor már féláron kapható. Teljes tehát az alternatív elektronikus zene központjának zenei felhozatala, lássuk, kik töltik meg az exkluzív teret a Sziget hat napja alatt. A nyitónapon déltől sorban haladva itt lesz dtnb., Sonic Rain, ZISKO, Parkerstrange, Supergloss, CAIVA, Frederic, 23 órától pedig a gladiátor DJ pultot Funk Tribu, KI/KI, Richie Hawtin, Héctor Oaks foglalja majd el. A Sziget másnapján Retrouve, Pat Duff, James Cole, Sarah Story, LP Giobbi, Chloé Caillet, Enzo és Siragusa érkezik, az éjszakából hajnalig tartó sávban pedig jön ANOTR, Honey Dijon és Archie Hamilton . Pénteken Roocha, Poli, Pola, Ferrari Rot, Merve, CCL és Narciss után Dj Seinfeld, Job Jobse, valamint Eris Drew & Octo Octa szórakoztatja a közönséget, míg a Nap fel nem kel. Szombaton pedig már a napfelkelét is bulival köszöntheti a nagyérdemű, a programban pedig Raul Young & Dave Wincent, Aladarus, Shabaam, Bernathy Zsiga, Mateo & Spirit, SanFranciscoBeat, Marco Bailey, HOT X, Len Faki, Anfisa Letyago, Sam Paganini és Ellen Allien. Vasárnapra érkezik majd SouveQ & LERM, Raasa, Sobek & MULYA, Secret Factory, Jonathan Kaspar, Coeus, NTO live, AMÉMÉ, Sven Väth, Rebūke és Colyn . A zárónapon pedig Kitti Kay, SFB, VICTORIA, Part Time Killer, Raven, Lucia Lu, Clara Cuvé, Charlie Sparks, Nico Moreno, Dyen valamint SveTec zenéjére búcsúztatjuk itt a Szigetet. [2024.06.13.] Megosztom: