Myles Kennedy új albumával érkezik az Akvárium Klubba

Myles Kennedy szinte éppen csak befejezte a Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators turnéját, máris bejelentette őszi visszatérését Európába, méghozzá harmadik szólóalbuma, a The Art of Letting Go turnéjával, amelyet november 10-én mutat be az Akvárium Klubban.

Mint termékeny dalszerző, erőteljes énekes és profi gitáros, Myles Kennedy ráhangolódik a környezete ritmusára és sodródik az árral. Az Alter Bridge frontembereként az ő szárnyaló éneke, nyílt szívű dalszövegei és légmentes riffjei több, mint húsz éve fűtik az aranylemezes, arénákat megtöltő, világsikerű formációt. A Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators énekeseként 2010 óta folyamatosan lenyűgözi a közönséget. A Disturbed, a Halestorm és a Sevendust mellett épp olyan jól érzi magát, mint a Gov't Mule és Darryl „DMC” McDaniels mellett. Ez az oka annak, hogy több, mint 1 milliárd összesített lejátszást generált világszerte, arany és platina minősítést szerzett kiadványaival, számtalan rajongója van és a KERRANG! a „rock egyik legjobb énekesének” keresztelte el.

És ez az oka annak is, hogy végül saját utat alakított ki magának. 2021-ben bemutatta második nagysikerű szólóalbumát, a The Ides of March-ot, ez a lenyűgöző anyag pedig három országban, összesen négy toplista elején kötött ki debütáláskor, a Billboard US Top Current Hard Music Chart-ján, az Egyesült Királyság Official Rock & Metal Chart-ján és az Official Independent Album Chart-on, valamint a Canada Hard Music Album Chart-on. A több, mint 10 milliós lejátszás mellett a lemez kiváló kritikákat kapott az American Songwriter, a Guitar.com, a LoudWire és Guitar World-től is, sokak mellett, a Riff pedig egyenesen “fantasztikus és kötelezően meghallgatandó lemezként” üdvözölte a megjelenést. Két szólóalbummal és teltházas önálló turnékkal a háta mögött, most Myles Kennedyt megérzései harmadik nagylemezéhez vezették, a Napalm Records-nál megjelenő The Art of Letting Go-hoz, amelyet a Say What You Will című kislemezdallal vezet fel. A The Art of Letting Go turné november 10-én érkezik Budapestre, az Akvárium Klubba, az előzenekar a Black River Delta lesz.

Jegyek

[2024.06.13.]