Tátott szájjal az Esti Kornélon Az Esti Kornél történetének első minifesztiválját tartotta május 9-én a Budapest Parkban. Mikor készültem a koncertre nem tudtam, hogy ez mit jelent, mert azzal sem voltam tisztában, hogy milyen is lesz ez az Esti Kornél zenekar. Igen, még „szűz” voltam… Alapos felkészülésbe kezdtem a koncert hetében. Először utána néztem a Wikipédián. Megtudtam, hogy ők egy alternatív rockegyüttes, akik 2006-ban alakultak Mezőtúron. Az együttes tagjai: Bodor Áron (ének, billentyű), Horváth Kristóf (gitár), Lázár Ágoston (dob, vokál), Lázár Domokos (gitár, ének), Pályi Ádám (basszusgitár) és Veres Imre (gitár). Azután elkezdtem hallgatni a dalaikat: Nyitva hagytam, Óceán, Éjszaka van, Utánad, Akik élnek… Fél nap után már azt éreztem, hogy ez tetszik, sőt, jött a kérdés, hogy miért nem hallgattam én őket eddig? Mire a koncertre értem már úgy tűnt, egy-két dalukat akár énekelni is tudom. A kiírás szerint 100 perces, „rendes” zúzós, együtt üvöltős koncertre készülhetünk, ahol pár dal erejéig megidézik az „Itt maradtam az Éjszakában” lemez hangulatát, komolyzenei kísérettel és különleges látvánnyal. Ezt sem tudtam, hogy mit jelent, de egyre kíváncsibb voltam. Aztán elkezdődött... Jöttek a dalok, amelyeket még sosem hallottam. Körülöttem mindenki teljes átéléssel üvöltötte, én csak visszafogottam táncikáltam. Nagy öröm volt, mikor valami legalább ismerős volt, így a refrénbe beszállhattam. Esti Kornél fesztivál képekben - klikk a fotóra

A zenekar nem viccelt, tényleg egy minifesztivált csinált, ahol a fő show-t természetesen ők maguk adták. Mondhatjuk, hogy könnyű dolguk volt, mert a közönsége imádja őket. Nem volt teltház, de azokon, akik jelen voltak érződött, hogy nem ez az első Esti Kornél koncertjük. Nem úgy, mint nekem. Nem maradt hiányérzetem, persze mitől is lett volna, azt még nem mondhattam el, hogy kimaradtak a kedvenc dalaim. Az akusztikus rész valóban különlegessé tette a koncertet, pont annyi jutott belőle, amitől nem ült le a hangulat. Egy hónap telt el a Budapest Park-os fellépés óta, nálam az eredmény: ma már több dalukat kívülről fújom, kinéztem, hogy ott lesznek – többek között – Kapolcson a Művészetek Völgyében, Debrecenben a Campus Fesztiválon, és megvettem a jegyem a szeptemberi KOBUCI koncertjükre is.



